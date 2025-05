Proibidões do micro-ondas: 7 alimentos que você não deve aquecer nele

Que o micro-ondas facilita a vida é inegável. Mas há restrições quanto aos alimentos que podem ser colocados nele. Alguns ingredientes podem até causar explosões e pequenos incêndios.

Alimentos que devem ser evitados no micro-ondas

1. Ovo cozido. Um estudo da NewScientist revelou que, a cada três ovos aquecidos no eletrodoméstico, pelo menos um irá explodir. Ao aquecer o ovo no micro-ondas, bolsões de água na gema se formam e quando entram em contato com os dentes ou talheres, podem receber a energia necessária para entrar em ebulição e explodir.

Ovo cozido não pode ser levado ao micro-ondas Imagem: iStock

2. Óleo. Ao alcançar altas temperaturas, o óleo pode provocar estouros e um princípio de incêndio e acidentes graves.

3. Uvas. Caso você queira esquentar um prato que tenha uvas em sua composição, não escolha o micro-ondas para isso. É possível que haja explosões por conta do aquecimento, além de gerar risco de incêndio.

4. Pimenta. As pimentas podem liberar gases capazes de fazer o eletrodoméstico pegar fogo. Além disso, elas podem causar irritação e ardência nos olhos.

Levada ao micro-ondas, pimenta pode causar incêndio Imagem: Getty Images

5. Vagem. Está aí outro alimento que pode gerar faíscas se levado ao micro-ondas. Curiosamente, isso pode ocorrer por conta de uma questão geométrica: quanto mais pontas, maior o campo elétrico corroborando para o surgimento do fogo. Mas além disso, outro fator que corrobora é a quantidade de micronutrientes metálicos na vagem, como ferro, cobre e potássio.

6. Carnes processadas. Bacon, presunto, salsicha e salame, quando aquecidos nesse tipo de aparelho, podem passar por um processo de oxidação do colesterol. O resultado é a formação de um tipo de colesterol ainda mais prejudicial à saúde do que o convencional. Um estudo de 2015 publicado no Pub Med Central comprova o potencial "oxidante" do micro-ondas nesse tipo de alimento.

7. Pães. Esquentar pão no micro-ondas é uma coisa natural para muita gente. Porém, é um dos alimentos que podem pegar fogo, pois tem pouca umidade.