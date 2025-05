Zilu lamenta morte de cachorro: 'Com o coração despedaçado'

Zilu anunciou a morte do cachorro e lamentou a perda nas redes sociais.

O que aconteceu

Ex-esposa de Zezé Di Camargo lamentou a morte do cachorro no Instagram. "Ontem foi um dos dias mais difíceis da minha vida. Com o coração despedaçado, venho compartilhar com vocês que o meu companheirinho de 12 anos, o Bilu, foi morar no céu dos cachorrinhos", declarou nesta quarta-feira.

De acordo com a mãe de Wanessa Camargo, o pet passou mal. "Ele não estava bem, passou mal e o levei ao veterinário, mas infelizmente não resistiu. Bilu foi mais do que um pet — foi um amigo leal, presente nos momentos bons e ruins, um amor puro e verdadeiro que só quem ama um animalzinho entende."

Zilu reforçou que já estava com saudade do cão. "A dor é imensa, a saudade já é insuportável, mas levo comigo todas as lembranças lindas que vivemos juntos. Descanse em paz, meu anjinho. Você será eternamente parte da minha vida e do meu coração", concluiu.