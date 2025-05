Dona do maior bumbum do Brasil detalha vida sexual: 'Tenho fogo'

Vanessa Ataídes, conhecida por ostentar o título de dona do maior bumbum do Brasil com impressionantes 130 cm, voltou a atrair os holofotes. Desta vez, a modelo e influenciadora abriu o jogo sobre sua vida íntima e surpreendeu ao revelar detalhes de sua rotina sexual.

O que aconteceu

Para Vanessa, o sexo é a parte fundamental do seu dia a dia e deve ser vivido com intensidade. "Tem que ser diariamente e com duração de até cinco horas. Vejo muitas pessoas se gabando, dizendo que fazem até 10 vezes por dia, mas o que importa é a qualidade. Tem que ser bom e durar um bom tempo, no mínimo três horas, mas cheguei a cinco horas. Sexo pra mim é necessidade. Não passo um dia sem pensar nisso", revelou.

Mais do que prazer, ela enxerga o momento íntimo como uma forma de autocuidado. "É igual depois de malhar, ficamos mais relaxados, já que o corpo libera o orgasmo, o corpo libera oxitocina e endorfina. Se eu não transo, afeta até a minha noite de sono", contou.

Dona de um corpo escultural, Vanessa garante que não esconde seus desejos e vontades. "Eu tenho fogo, tenho vontade, e não escondo. Quem me conhece, sabe", dispara.

Apesar de gostar bastante de sexo, Vanessa comenta que o prazer vai muito além do físico e exige uma conexão. "Eu sou viciada em conexão, em química. Se a pele não arrepia, eu nem continuo. Preciso me sentir desejada, mas também no controle", disse.