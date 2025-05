Partes íntimas, peruca, sexo e grávidas: como é o capítulo final de 'Tieta'

O último capítulo de "Tieta" irá ao ar na sexta-feira (16) no Vale a Pena Ver de Novo, na Globo. Splash elencou os principais fatos que marcam o final.

O que acontece no fim de 'Tieta'

Perpétua tenta difamar Tieta pela última vez. Durante a missa de sétimo dia de Arturzinho (Marcos Paulo), Perpétua (Joana Fomm) tenta, mais uma vez, destruir a imagem de Tieta (Betty Faria). A vilã revela o passado da irmã e menciona o bordel que ela mantinha em São Paulo. Ela tenta comprovar tudo com um dossiê, mas o papel acaba sendo consumido pelo fogo.

Vilã ataca Tieta e careca vem à tona. Sem conseguir provar tudo o que disse sobre a irmã, a vilã parte para cima de Tieta. Logo após, a protagonista reage arrancando a peruca da beata, revelando para todos que a irmã é careca. Envergonhada, Perpétua foge para casa, onde tem um encontro místico com o espírito do falecido marido. Depois disso, desaparece misteriosamente.

Perpétua (Joana Fomm) em 'Tieta' Imagem: Reprodução/Globo

Partes íntimas dentro da caixa branca de Perpétua? Após o sumiço da vilã, Tieta decide abrir a enigmática caixa branca de Perpétua. Dentro, o conteúdo choca os presentes. Embora o público não possa ver o que há no interior da caixa, há indícios de que a antagonista guardava as partes íntimas do marido morto, o major Cupertino.

Partida de Tieta após grande revelação. Tieta confessa a Osnar (José Mayer) que tudo o que Perpétua disse era verdade. Ele termina o romance, pois não conseguiria viver em São Paulo. A "cabrita" deixa Santana do Agreste sozinha, desistindo da vingança que a trouxe de volta.

Betty Faria como Tieta Imagem: Divulgação

Pares românticos se desfazem e se formam. Osnar reata com Carol (Luiza Tomé). Modesto Pires (Armando Bógus), mesmo retomando o casamento com Aída (Bete Mendes), leva uma nova amante para Mangue Sangue, que é interpretada por Isadora Ribeiro. Já Amorzinho (Lília Cabral) não se casa com Amintas (Roberto Bonfim), mas os continuam o namoro de modo esporádico.

Casal veterano finalmente tem noite de amor incrível. Marcolino (Otávio Augusto) realiza o sonho de Juraci (Ana Lúcia Torre) e passa a noite com ela na cama redonda de Carol.

Dona Juracy (Ana Lúcia Torre) em 'Tieta' Imagem: azilio Calazans/Globo

Filó vira patroa e rolinhas grávidas. Filó (Cristina Galvão) casa-se com o coronel Artur da Tapitanga (Ary Fontoura), agora senil. Ex-empregada, ela passa a comandar a fazenda, cuidando das "rolinhas", que estarão casadas e gestantes.

Parto de Carmosina e vida amorosa tranquila. Carmosina (Arlete Salles) tem uma filha e se reconcilia com Gladstone (Paulo José), que pede perdão e declara seu amor eterno.

Trisal entre o comandante, a Mulher de Branco e Silvana. Dário (Flávio Galvão) envia uma carta de navio informando que suas duas mulheres, Laura (Cláudia Alencar) e Silvana (Cláudia Magno), estão grávidas.

Dona Juracy (Ana Lúcia Torre) em 'Tieta' Imagem: Jorge Baumann/Globo

Outros finais positivos revelados no último capítulo. Imaculada (Luciana Braga) e Ricardo (Cássio Gabus Mendes) se casam. Leonora (Lídia Brondi), grávida, se reconcilia com Ascânio (Reginaldo Faria). Eles participam da inauguração do complexo turístico e da estreia do circo de Bafo de Bode (Bemvindo Sequeira).

Santana do Agreste soterrada. Apesar de todas as conquistas dos personagens, o desfecho fatídico da novela "Tieta" surpreende. Uma tempestade de areia cobre toda Santana do Agreste. Os moradores tentam fugir, mas a cidade é totalmente engolida, dando indício de que todos morrem. Na última cena, a câmera mostra o véu de Tieta solto na paisagem.