'Kakegurui': Conheça o anime de apostas que ganhou live-action na Netflix

Estreia amanhã "Kakegurui: Bet", a nova série da Netflix ambientada em uma escola na qual os jogos de azar são estimulados entre os estudantes. Mas essa não é uma história inédita, se trata de uma adaptação do anime "Kakegurui", que teve duas temporadas entre 2017 e 2019 e fez bastante sucesso.

Splash vai apresentar aqui todos os detalhes do anime original e o que você pode esperar de diferente na versão nova da Netflix.

Viciada em Bet?

Embora no nome do live-action tenha ganhado o subtítulo 'Bet', este anime nada tem a ver com sites de apostas ou jogo do tigrinho. "Kakegurui" se passa em uma escola de renome chamada Hyakkaou, onde estudam os filhos das pessoas mais ricas do Japão.

Com isso, a instituição de ensino estimula que os alunos participem de jogos de azar com apostas em dinheiro e, com isso, eles conseguem também subjugar adversários. Um aluno com dívidas pode acabar se tornando o "empregadinho" de quem o derrotou —e isso é tratado com normalidade.

Anime 'Kakegurui' Imagem: Reprodução/MAPPA Anime 'Kakegurui' - Reprodução/MAPPA (750x1)

A protagonista da história é Yumeko Jabami, uma nova aluna que chegou à escola. Por trás de um rosto angelical e uma inteligência acima da média encontramos uma garota viciada em apostas. Ela acredita que o dinheiro é vida, então apostar em dinheiro é algo que oferece uma adrenalina como se estivesse apostando sua própria existência.

Dentro da instituição de ensino Hyakkaou veremos Yumeko desafiando outros alunos nos mais variados jogos de azar, existentes ou criados apenas para este anime. E a personagem derrotará seus adversários graças a um senso de observação único, uma inteligência acima do normal e, claro, uma pitada de sorte.

Anime para fãs de jogos mentais

Escrito por Homura Kawamoto e com desenhos de Toru Naomura, o mangá "Kakegurui" começou a ser publicado no Japão em 2014 e segue em publicação até hoje. Em 2017, ele ganhou um anime adaptado pelo estúdio MAPPA (de "Jujutsu Kaisen"), que conseguiu dar emoção e o tom certo para um anime de apostas.

Anime 'Kakegurui: Twin' Imagem: Reprodução/MAPPA Anime 'Kakegurui: Twin' - Reprodução/MAPPA (750x1)

Para quem não acompanha animes, a premissa de "Kakegurui" torna difícil imaginar como um anime de apostas pode ser empolgante. Porém, devemos lembrar que há uma quantidade considerável de animes sobre jogos mentais, e todos costumam ser mais eletrizantes que muita série de lutinha. Basta lembrar as partidas de "Yu-Gi-Oh!" ou mesmo "No Game No Life".

O anime de "Kakegurui" é um prato cheio para pessoas que curtem animes mais "cabeça". Toda a tensão da personagem é adaptada de forma perfeita pelo estúdio, e o espectador se vê capturado por partidas de cartas e apostas em dinheiro feitas por estudantes que beiram a psicopatia (tudo pelo nosso entretenimento).

"Kakegurui" ganhou uma segunda temporada em 2019, e desde então o anime está em hiato, sem qualquer previsão de novas histórias. Porém isso não quer dizer que a série ficou sem receber novas produções, pois rolou uma série japonesa em live-action em 2018, um filme em 2019 e até uma sequência em 2021.

A Bet da Netflix

Série 'Kakegurui: Bet' Imagem: Divulgação/Netflix Série 'Kakegurui: Bet' - Divulgação/Netflix (750x1)

O novo live-action "Kakegurui: Bet" apresenta uma história levemente diferente para o anime. Aqui, novamente, temos um internato que estimula seus alunos a apostarem em jogos clandestinos e, mais uma vez, temos uma aluna chamada Yumeko chegando para causar confusão. Porém, a partir daqui, a história ganha novos tons.

Yumeko ainda é uma aluna japonesa, mas ela se matricula na escola porque tem como objetivo se vingar dos assassinatos de seus pais. E uma forma de conseguir descobrir mais informações é desafiando o Conselho Estudantil e subindo na hierarquia escolar.

A adaptação da Netflix chama-se apenas "Bet" na versão em inglês, mas no Brasil ganhou o título "Kakegurui: Bet", provavelmente para não ser confundida com mais uma casa de apostas. A protagonista é vivida por Miku Martineau, de "Star Trek: Seção 31".

Onde assistir?

Os 10 episódios de "Kakegurui: Bet" chegam à Netflix no dia 15 de maio.

As duas temporadas do anime "Kakegurui" estão disponíveis na Netflix, assim como o spin-off "Kakegurui Twin" e a série live-action japonesa.