Tom Cruise brilha na estreia de "Missão: Impossível" em Cannes

Por Miranda Murray

CANNES, França (Reuters) - Tom Cruise passou pelo tapete vermelho do Festival de Cinema de Cannes nesta quarta-feira ao som de uma banda ao vivo que interpretava a música-tema de "Missão: Impossível", enquanto organizadores faziam de tudo para comemorar o que pode ser a última aparição do astro de ação na franquia.

A expectativa era grande para o retorno de Cruise a Cannes, três anos depois de ele apresentar "Top Gun: Maverick" com um colorido sobrevoo de esquadrilha de aviões. Ele pôde ser visto falando "uau" e "bravo" para a banda durante a apresentação.

Cruise, de 62 anos, cumprimentou fãs que aguardavam há horas sob o sol implacável da cidade turística da Riviera Francesa antes de se juntar às outras estrelas de "Missão: Impossível - O Acerto Final" para caminhar pelo tapete.

Outros membros do elenco, como Hayley Atwell, Pom Klementieff, Greg Tarzan Davis, Angela Bassett, Esai Morales e Hannah Waddingham, posaram com Cruise e até tiraram algumas selfies, antes de entrarem no Grand Lumiere Theatre, decorado em vermelho.

As atrizes norte-americanos Zoe Saldana e Eva Longoria, assim como Andie MacDowell, vestindo um terno, e Halle Berry, integrante do júri do festival, também foram vistas a caminho da estreia em Cannes.

Cruise reprisa o papel do agente Ethan Hunt pela oitava vez na última iteração da série do diretor Christopher McQuarrie, que chegará aos cinemas dos EUA em 23 de maio.

Com um orçamento de cerca de US$ 400 milhões, o novo "Missão: Impossível" é um dos vários filmes de grande nome sobre os quais recai a expectativa de operadores de cinema de que ajudem no caminho da recuperação neste ano, cinco anos após o início da pandemia da Covid-19.

As receitas de bilheteria totalizaram US$ 8,6 bilhões no ano passado nos Estados Unidos e no Canadá, 25% abaixo dos valores pré-pandêmicos de US$ 11,4 bilhões em 2019.

(Reportagem de Miranda Murray)