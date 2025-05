'Superman' entra em ação para salvar a Terra em novo trailer; assista

Superman ganhou seu primeiro trailer completo nesta quarta-feira, 14. A prévia traz novas cenas do herói, vivido aqui por David Corenswet, e seus esforços para salvar a Terra de ameaças alienígenas e terráqueas. Além do Homem de Aço, Lex Luthor (Nicholas Hoult), Lois Lane (Rachel Brosnahan) e membros da Liga da Justiça também marcam presença no vídeo.

Escrito e dirigido por James Gunn (Guardiões da Galáxia), que trabalha também como co-CEO do DC Studios ao lado de Peter Safran, Superman mostrará o personagem-título ainda se estabelecendo num mundo que já conta com outros super-heróis. Apesar de ser um recomeço para o universo da DC nos cinemas, o longa não será uma história de origem.

O elenco de Superman conta ainda com Nathan Fillion, Skyler Gisondo, Isabela Merced, Frank Grillo, Wendell Pierce, Pruitt Taylor Vince, Anthony Carrigan, Sean Gunn, Milly Alcock e Neva Howell.

Superman estreia nos cinemas brasileiros em 10 de julho.