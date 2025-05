Seguindo os passos de Lady Gaga, cantor Belo vai atuar em novela

Não vai nada bem a audiência de Vale Tudo, pelo menos em São Paulo, principal mercado publicitário do país. O remake da popular trama de 1988 começou promissor, mas parece estar se perdendo pelo caminho.

É mais um problemão no principal horário de novelas da Globo. Já faz um tempo que não temos um sucesso indiscutível. A última coisa parecida com isso talvez tenha sido o remake de Pantanal.

Não parece ser uma fadiga do gênero em si, considerando que as novelas inéditas dos outros horários estão indo razoavelmente bem -às vezes até melhor que Vale Tudo, e as reprises de A Viagem e Tieta também fascinam os marcadores de audiência.

Preocupada com o futuro de seu produto mais nobre, Globo resolveu fazer uma aposta ousada para a substituta do remake. Segundo a colunista Carla Bittencourt do portal Leo Dias, Belo vai interpretar um personagem importante na novela Três Graças, que marcará o retorno de Aguinaldo Silva à Globo depois de um período afastado.

Trata-se da melhor notícia da teledramaturgia nos últimos meses. De Frank Sinatra a Mauricio Mattar, passando por Ivete Sangalo e Lady Gaga, é espetacular ter a oportunidade de assistir grandes cantores atuando como atores. Atrai uma atenção diferente às obras, além de permitir intervenções musicais de garbo e elegância.

Nesse sentido, Belo segue os passos de outra artista musical contemporânea que faz sucesso nas telinhas e telonas, a cantora Lady Gaga. Ela que brilhou em Copacabana algumas semanas atrás também é um dos arrimos de Hollywood, colecionando destaques em filmes como Casa Gucci, Nasce Uma Estrela e Coringa: Delírio a Dois.

Conhecido como o "cantor das multidões" e "Roberto Carlos da favela", Marcelo Pires Vieira tem plenas condições de exercer a mesma importância que sua colega nova-iorquina para a indústria nacional. Confesso que estou animado.

O problema é que a estreia do que está sendo chamada por aí de A Novela do Belo vai acontecer só em outubro. Agora é torcer para que a novela que nos fará companhia até lá consiga reverter o mau momento e voltar a trazer entretenimento de qualidade. Merecíamos um pouco de alegria depois da provação que foi Mania de Você?

Voltamos a qualquer momento com novas informações.