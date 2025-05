Sabrina Sato posa com 'cabelo de oncinha' e é elogiada por Nicolas Prattes

Sabrina Sato, 44, fez estampas de onça no próprio cabelo para ir com o marido, Nicolas Prattes, 28, a um evento no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

A apresentadora divulgou nas redes sociais uma galeria de fotos com o novo look, combinado com um vestido com estampas de zebra e um casaco também de oncinha. "Será que da pra adivinhar qual foi a minha estampa preferida?", brincou ela no Instagram.

Nicolas fez questão de aparecer para elogiar a esposa nos comentários da publicação. "Minha gostosa", derreteu-se o ator, que está de férias da telinha desde o fim da novela "Mania de Você" (Globo).

Os seguidores de Sabrina também adoraram a composição arrojada da musa. "Maravilhosa", elogiou um internauta. "Não dou conta de tanta beleza", babou outro. "Perfeita", enalteceu um terceiro.