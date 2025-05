Sabrina Sato revela perdas gestacionais com Nicolas Prattes: 'Duas'

Sabrina Sato abriu o coração ao relembrar um momento difícil que viveu ao lado do marido, o ator Nicolas Prattes.

O que aconteceu

A apresentadora contou que enfrentou duas perdas gestacionais no ano passado, fruto da relação com o ator Nicolas Prattes. Sabrina afirmou que o público só tomou conhecimento de apenas uma delas. "No ano passado, tive duas perdas gestacionais. Falo disso com mais naturalidade agora, mas foi extremamente doloroso. Todo mundo só ficou sabendo de uma, mas perdi duas vezes. Passei por dois processos de internação e duas curetagens", disse em entrevista à Glamour.

A apresentadora também destacou que, apesar da dor, buscou seguir com sua rotina profissional, demonstrando força. "Vivi o luto trabalhando", disse ela à publicação.

Mãe de Zoe, de cinco anos, Sabrina Sato pensa em aumentar a família. No entanto, a apresentadora e Nicolas Prattes agora preferem lidar com o assunto sem criar grandes expectativas. "Quero deixar acontecer, talvez mais para frente. No momento, decidi dar férias para mim mesma. Vou congelar meus óvulos e esperar um pouco. Preciso de um tempo. Chega uma hora em que ninguém quer mais falar sobre isso, nem a Zoe, não queria falar mais sobre irmãozinho", afirmou.