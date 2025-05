Rico Melquiades cita A Fazenda em CPI: 'Meu dinheiro nunca veio só de bets'

Rico Melquiades, 32, em depoimento à CPI das Bets, hoje, no Senado Federal.

Quero deixar bem claro que a minha relação com plataformas de apostas foi só como influenciador. Eu fiz campanhas publicitárias contratadas e recebi como qualquer outra publi. Tudo foi documentado de forma legal, dentro do que era permitido na época. Nunca tive envolvimento direto com as empresas. Rico Melquiades

O que aconteceu

Influenciador digital se recusou a falar sobre acordo de colaboração premiada com a Polícia Civil de Alagoas, que levou ao pagamento de multa milionária. Prints revelados pela reportagem do UOL, em junho de 2024, mostraram que influenciadores recebiam uma conta diferenciada dos demais usuários das plataformas. O sistema dava acesso a uma aposta que era viciada em ganhar, segundo a polícia.

O meu dinheiro nunca veio só dos jogos. Antes das Bets, eu participei de um programa de televisão, que foi A Fazenda 13, que é um reality show, e eu fui o vencedor do programa, ganhei R$ 1,5 milhão. Fiz duas publicidades milionárias. Saindo do programa eu fiz muita publicidade. O dinheiro que foi bloqueado [pela Justiça] não vem só de bets.

Rico Melquiades citou 'A Fazenda' em CPI das Bets Imagem: Reprodução/TV Senado

Depoimento acontece um dia após Virginia Fonseca, 26, participar da comissão. A esposa de Zé Felipe negou a existência da chamada "cláusula da desgraça" em contratos com plataformas de jogos.

Instaurada em novembro de 2024, a CPI tem o objetivo de investigar a influência de jogos de apostas online no orçamento dos brasileiros e possível associação com organizações criminosas. A Comissão Parlamentar de Inquérito também apura o uso de influenciadores digitais na divulgação de jogos de azar.

Assista:

'Calada, vence'

Rico Melquiades venceu a 13ª temporada do reality show Imagem: Reprodução/Playplus

Decisão do STF (Supremo Tribunal Federal), que foi assinada pelo ministro Alexandre de Moraes, permite que o influenciador fique em silêncio sobre questões que possam incriminá-lo.

STF também garantiu o direito do influenciador ser acompanhado por advogados durante o depoimento na CPI e poderá se comunicar com eles, observando-se as regras regimentais e a condução dos trabalhos pelo Presidente da Comissão.

Defesa de Rico havia entrado com pedido de habeas corpus alegando, entre outros pontos, que a convocação como "testemunha" disfarçava uma condição de investigado, especialmente considerando um processo em segredo de justiça. Eles pediam para dispensar o comparecimento compulsório ou garantir direitos como o silêncio e a assistência jurídica, o que foi parcialmente atendido pelo Supremo.

Operação Game Over 2

Campeão de A Fazenda 13 foi um dos alvos da Operação Game Over 2, que tem como objetivo combater irregularidades em jogos de azar online. No início do ano, a Polícia Civil de Alagoas fez uma busca na casa do influenciador.

Fui surpreendido com a polícia aqui em casa por volta de 5h30. Confesso que fiquei muito assustado. Nunca esperei ver a polícia na minha casa. Quero deixar claro que na minha casa não foi encontrado nada ilícito. Eu só divulguei duas casas que são regulamentadas. Tudo vai ser esclarecido. Rico, em vídeo publicado no Instagram

Melquiades teve o bloqueio de R$ 5 milhões em bens, além da suspensão das redes sociais. Os bens e as redes do influenciador foram liberados cerca de três meses após a operação da Polícia Civil.