Resumo novela 'Garota do Momento' da semana: capítulos de 15 a 24/5

Juliano envia para Carmem uma ordem de despejo. Confira o resumo dos próximos capítulos de "Garota do Momento" (Globo) logo abaixo:

Quinta-feira, 15 de maio

Geraldo revela para Zélia, Beatriz e Basílio onde está enterrado o corpo de Valéria. Juliano tem uma crise de raiva diante de Clarice e Gregório. Gregório confessa seu amor por Clarice. Bia se incomoda quando Ronaldo afirma estar namorando Camila. Maristela sugere que Juliano ameace despejar Carmem. Basílio provoca Juliano na frente de Raimundo. Lígia comenta com Teresa que teme estar grávida. Jacira pede ajuda para ter informações de Alfonso. Carmem recebe uma ordem de despejo.

Sexta-feira, 16 de maio

Clarice ajuda Carmem e confronta Juliano. Maristela reconhece o trabalho de Basílio com o novo produto para homens. Camila convida Ronaldo para viajar. Clarice decide enviar para a polícia o mapa feito por Geraldo. Jacira arma para Alfonso. Maristela faz com que Basílio seja preso por desacato. Ronaldo anuncia a Raimundo que viajará com Camila para esquecer Bia. Raimundo encontra um teste de gravidez com Lígia. Maristela retira Basílio da delegacia. O delegado recebe uma carta anônima com a localização do corpo de Valéria.

Sábado, 17 de maio

O delegado decide investigar o conteúdo da carta anônima. Ronaldo rejeita Bia. Lígia comemora ao descobrir que não está grávida. O delegado procura Arlete. Alfredo é assaltado, e Nelson salva o ex-rival. Lígia descobre que está na menopausa. Beto revela a Ronaldo a verdade sobre Bia. Alfredo e Guto convencem Anita a abrigar Nelson. Diante de Bia, Ronaldo hesita em viajar com Camila. Os policiais encontram um cordão de Valéria no local indicado por Geraldo.

Segunda-feira, 19 de maio

Beatriz, Beto e Zélia comemoram quando a polícia encontra o cordão de Valéria. Ronaldo desiste de viajar com Camila. Bia vibra ao saber que Ronaldo ficou no Brasil. Arlete confirma para a polícia que o cordão é de Valéria. Beto revela a Lígia toda a verdade sobre Clarice. Teresa ajuda Alfonso com sua mudança. Jacira descobre que Talía está no Brasil. Basílio se vinga de Maristela por tê-lo deixado uma noite na prisão. Edu consegue um segundo emprego. Topete sofre um acidente. Talía chega à casa de Teresa. A polícia confirma para Arlete a morte de Valéria.

Terça-feira, 20 de maio

Clarice e Beatriz revelam a história de Valéria e Bia para Arlete. Jacira se preocupa com a presença de Talía. Beto sugere minar a confiança dos Alencar por meio de matérias difamatórias nos jornais. Zélia pressiona Basílio a escolher seu lado na guerra contra os Alencar. Ana Maria visita Topete no hospital. Basílio estrela o comercial do novo produto da Perfumaria Carioca. Arlete confronta Juliano e Maristela sobre o assassinato de Valéria.

Quarta-feira, 21 de maio

Juliano e Maristela tentam se defender de Arlete. Topete confronta Orlando sobre Ana Maria. Maristela descobre que suas joias foram roubadas. Edu confessa a Guto que está trabalhando em dois empregos. Bia desconfia da presença de Arlete em uma conversa com Clarice. Topete interrompe uma discussão entre Orlando e Ana Maria. Talía revela que Alfredo e Alfonso são gêmeos. Sob um pseudônimo, Beto publica uma matéria sobre uma falcatrua da Perfumaria Carioca. Clarice vai à delegacia depor sobre a morte de Valéria.

Quinta-feira, 22 de maio

O delegado pede que Clarice confirme sua verdadeira identidade à polícia. Topete se desentende com Orlando. Juliano agride Beto. Arlete depõe sobre Valéria na delegacia. Basílio retoma sua procura pelo colar Mystique. Eugênia encontra o documento de identidade original de Clarice. Talía provoca Jacira. Edu comete erros no trabalho. Juliano depõe sobre a morte de Valéria, e acusa Clarice de tê-la assassinado.

Sexta-feira, 23 de maio

Bia passa mal. Ernesto anuncia à família Alencar que o estado de Bia é grave, e ela precisará de cirurgia. Maristela, Juliano e Clarice se desesperam. Alfonso e Teresa declaram sua paixão. Jacira pede que Eugênia fique alerta a Talía. Zélia confessa a Orlando que não é irmã de Clarice. Bia diz a Beto que tem medo de não resistir. Arlete repreende as atitudes de Zélia para se vingar dos Alencar. Teresa assume seu namoro com Alfonso. Talía assedia Sérgio. Topete decide começar a trabalhar. Clarice e Juliano sofrem com o início da operação de Bia.

Sábado, 24 de maio

Todos se preocupam com Bia. Talía diz a Jacira que voltará para o México. Topete enfrenta Orlando e rejeita o flerte de uma menina. Maristela se irrita com o sucesso de Basílio. Juliano tenta mais uma vez se reaproximar de Clarice. Celeste descobre que Edu tem dois empregos. Basílio entrega o dossiê contra os Alencar para Zélia. Eugênia e Jacira salvam Teresa da armadilha de Talía. Raimundo oferece um apartamento a Edu e Celeste. Todos sofrem com a falta de notícias de Bia. Talía é presa. Laurentino chega para anunciar o fim da cirurgia de Bia.