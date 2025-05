Nat e Eike vencem 3ª Prova dos Casais do Power Couple 7

Nat e Eike venceram a 3ª Prova dos Casais do Power Couple 2025 (Record). A prova foi exibida na edição de hoje.

Como foi a prova

Sem poder usar as mãos nem a boca durante a dinâmica, os casais precisaram derrubar cestos que estavam suspensos e pegar as frutas no chão com o auxílio apenas do próprio corpo. Eles deveriam produzir uma quantidade de suco no menor tempo possível.

A dupla deveria levar, uma laranja de cada vez com o corpo, até o espremedor na outra ponta do campo de provas. O casal deveria repetir esse trajeto até que a bebida atinja a marca do recipiente no menor tempo possível.

O casal mais rápido vencia a prova, levava R$ 20 mil e também garantia imunidade. Nat e Eike venceram a prova.

Já a dupla com pior tempo também foi direto para a DR. Gretchen e Esdras ocuparam essa vaga, porque desistiram de realizar a Prova dos Casais. O casal decidiu se colocar na DR após Talira e Pessina voltarem da 2ª DR. Silvia e André e Cris e Kadu também não conseguiram realizar a Prova, mas escaparam por ter mais saldo acumulado que Gretchen e Esdras.