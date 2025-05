Agora iFood e Uber vão aparecer um no app do outro; entenda

Uber e iFood anunciaram parceria que permitirá acessar os serviços um no app do outro.

O que aconteceu

Uber e iFood contarão com uma aba para o outro, a partir do momento que a integração for realizada. A atualização com a novidade está prevista para acontecer no 2º semestre deste ano em algumas cidades.

Objetivo do acordo é simplificar a vida dos consumidores ao juntar os apps mais populares em suas áreas. A vantagem, segundo as empresas, é que consumidores não precisarão alternar entre os apps para pedir refeições ou realizar deslocamentos.

Hoje, apenas cerca de metade dos usuários usam as duas plataformas de maneira recorrente. Então, essa parceria representa mais um grande passo na nossa missão de ajudar as pessoas a irem a qualquer lugar e obterem qualquer coisa com um toque

Dara Khosrowshahi, CEO da Uber, em comunicado sobre a parceria

Serviços vão continuar separados. As soluções de entrega da Uber (Direct e Flash) e de compra em supermercado continuam acessíveis diretamente no aplicativo da companhia. O iFood, por sua vez, continuará com seus serviços próprios, de compra em supermercados, farmácias, etc.

Por enquanto, não há planos de integrar os programas de assinatura. Uber One e Clube iFood seguem sem alterações, porém empresas falam em "explorar iniciativas conjuntas" no futuro.

Cenário competitivo

Parceria vem em momento em que o ramo de entregas no Brasil está mais competitivo. A 99 anunciou a volta da sua plataforma de entrega, enquanto a chinesa Meituan trará ao Brasil o seu sistema de delivery de comida chamado Keeta.

Parceria entre Uber e iFood parece pôr fim a possibilidade do Uber Eats no Brasil. A modalidade foi encerrada pela empresa de mobilidade em março de 2022. Depois do desligamento, a companhia apenas manteve a função de realizar compras em mercados e em lojas de conveniência.