Abuso, violência e 'freak offs': o que ex revelou no julgamento de P. Diddy

Cassie Ventura, 38, fez seu depoimento contra Sean Combs, o P. Diddy, ontem.

A ex-namorada do magnata falou sobre abuso, violências e festas "freak off" no julgamento.

O que ex disse em julgamento

Cantora relatou que relacionamento de 10 anos com rapper foi marcado por abuso e violência. De acordo com ela, o artista controlava sua vida em vários sentidos, desde carreira à moradia.

Famosa revelou que ele a forçou a ter atos sexuais "repugnantes" enquanto ele assistia por FaceTime. Ela indicou que o dono da Bad Boy Records a derrubou no chão e a objetificou várias vezes.

Cassie Ventura disse que temia dizer "não" ao cantor. Ela também contou que foi agredida por ele quando tentou deixá-lo, destacando o episódio em 2016, em Los Angeles, gravado por uma câmera de um hotel.

Ex-namorada de P. Diddy afirmou que ele contratava profissionais do sexo para suas festas "freak off". Segundo ela, o empresário pagava milhares de dólares para eles transarem com ela. No depoimento, detalhou que os "encontros" duravam normalmente 48 horas e envolviam muitas drogas; os mais longos chegavam a durar quatro dias.

Por fim, a artista declarou que não queria chatear o então namorado e, por isso, fazia o que P. Diddy pedia. Cassie Ventura ainda confirmou que se sentia obrigada a concordar com outras "freak offs" e usava drogas para aguentar os encontros.