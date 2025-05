Meta está pagando US$ 50 por hora para digitalizar sorrisos e ações

A Meta, gigante da tecnologia dona do WhatsApp, Facebook e Instagram, contratou a empresa de coleta e rotulagem de dados Appen para escanear adultos, por US$ 50 por hora de trabalho. O objetivo é usar os dados para aprimorar suas plataformas de realidade virtual, segundo reportagem do portal Business Insider.

O que aconteceu

Projeto Warhol é novo plano da Meta. A big tech está pagando trabalhadores free-lancer, de forma terceirizada pela Appen, para gravar, com câmeras e sensores, seus sorrisos, movimentos e conversas casuais.

Materiais de recrutamento convidavam maiores de 18 anos para "ajudar na melhoria dos avatares", sob pagamento. O projeto é dividido em dois estudos: "Movimento Humano" e "Conversas em Grupo", programados para começar em setembro no centro de pesquisa da Meta, em Pittsburgh, EUA.

No estudo Movimento Humano, os participantes são gravados imitando gestos. Neste caso, eles simulavam expressões faciais, leem frases e fazem gestos com as mãos, enquanto câmeras, fones de ouvido e sensores capturam os movimentos de todos os ângulos.

Já o estudo Conversas em Grupo simulava diálogos. Ele tem o objetivo de reunir dois ou três free-lancers para "participar de conversas e atividades leves de improvisação". Assim, os pesquisadores registravam falas, gestos e microexpressões naturais para construir avatares mais "realistas e imersivos".

Movimento coleta dados para o chamado "Projeto Warhol". O nome está sendo usado pela Appen e a Meta é citada como cliente nos formulários de consentimento de dados aos free-lancers.

Meta confirmou iniciativa. Ao Business Insider, a companhia disse que o Projeto Warhol faz parte de seu esforço para treinar os chamados Codec Avatars, réplicas digitais fotorrealistas e atualizadas em tempo real de pessoas para uso nas realidades virtual e aumentada. A iniciativa foi anunciada em 2019. Já a Appen se recusou a comentar sobre o projeto.

Codec Avatars são uma tecnologia-chave para a Meta. O conceito remete à "telepresença métrica", que a gigante das redes sociais diz lear a uma presença digital "indistinguível da realidade".

Imagem do Horizon World postada por Mark Zuckerberg, em 2022 Imagem: Reprodução/ Facebook

Água nos novos planos da Meta

Já faz um tempo que a big tech patina para abrir negócios em novas interações digitais. A Facebook Inc. mudou de nome para Meta em 2021 com a intenção declarada de ser um líder em metaversos, ambientes 3D a serem usados com ferramentas como óculos imersivos de realidade virtual. Mas o conceito nunca decolou.

Em 2022, Zuckerberg foi motivo de piada por causa de seu avatar de metaverso. A imagem, considerada feia demais, foi apreesentada no lançamento do Horizon World, a plataforma de rede social em realidade virtual da Meta, na Espanha e na França.

Em abril deste ano, empresa demitiu funcionários do Reality Labs, unidade de pesquisa para realidades virtual e aumentada. As dispensas afetaram a Oculus Studios, que fabrica óculos de VR, e a Supernatural, app fitness de realidade virtual da Meta.

Europa não quer seus dados na Meta para treinar IA. O grupo austríaco de defesa de direitos NOYB disse hoje que buscaria uma liminar contra a Meta se a gigante da tecnologia prosseguir com os planos de usar dados pessoais de europeus para treinar seus modelos de inteligência artificial. Isso poderia levar a pedidos de indenização de bilhões de euros.