Marina Ruy Barbosa desabafa sobre saúde mental e relata crises de pânico

Marina Ruy Barbosa, 29, afirmou que a saúde mental "se tornou uma prioridade" em sua vida após vivenciar crises de pânico e ansiedade.

O que aconteceu

Ruy Barbosa disse ter adoecido mentalmente com cobranças autoimpostas em busca de uma perfeição irreal. "Saúde mental se tornou uma prioridade. Meu perfeccionismo e autocobrança, somados ao volume de trabalho, já causaram crises de ansiedade e pânico. Com isso, passei a fazer terapia e a ouvir mais os sinais do meu corpo. Foi transformador. Não ignoro mais os desconfortos, tento ser mais proativa em me cuidar", declarou em entrevista à revista Glamour.

Atriz desabafou sobre ter exposto detalhes de sua vida por se sentir pressionada. "Por sentir necessidade de dar minha perspectiva, muitas vezes abri informações que não estava emocionalmente pronta para compartilhar. Fui exposta antes de poder digerir e entender situações dolorosas, e isso criou uma nova camada de complexidade em momentos que já são difíceis. Isso me fez repensar o que estou disposta ou não a tornar público. Vou respeitar meus limites".

Ela disse compreender a curiosidade do público em sua vida, mas que optou por deixar no privado detalhes de seu noivado com o empresário Abdul Fares. "Entendo que exista uma curiosidade em volta da vida de quem tem imagem pública. Sei que faz parte do que escolhi e não vejo esse interesse de forma negativa. Entretanto, por trás das telas, existem pessoas reais, que têm conquistas, derrotas, alegrias, tristezas. Divido muito sobre a minha vida com prazer, mas, atualmente, também me permito manter algumas informações e momentos privados para que eu possa vivê-los do jeito que sinto que devo".

Marina Ruy Barbosa estreou nas telinhas aos 10 anos. A atriz tem no currículo 13 novelas na Globo e, atualmente, se prepara para seu primeiro trabalho fora da emissora na série "Tremembé", em que interpretará Suzane von Richthofen, condenada pelo assassinato dos pais. A trama será lançada no segundo semestre deste ano no streaming do Prime Video.