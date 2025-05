Marcello Novaes revela convívio com ex-mulheres: 'Frequentam minha casa'

Marcello Novaes, 62, surpreendeu ao dizer que mantém amizade com suas ex-esposas.

O que aconteceu

Novaes comentou que mantém laços sólidos com as ex-companheiras, Sheyla Beta e Letícia Spiller. O ator tem filho com ambas e a relação harmoniosa entre eles é motivo de admiração, até mesmo entre os amigos mais próximos. "Somos muito amigos. Alguns conhecidos meus brincam: 'Marcello, como você consegue? Eu tenho uma ex e não consigo ter nem metade da boa relação que você mantém com as suas duas'", compartilha o ator.

Sheyla e Letícia frequentam a minha casa, almoçam, visitam os filhos... Tenho uma família muito unida, graças a Deus. Meus pais ficaram juntos até o fim. Marcello Novaes

Para ele, essa convivência pacífica é resultado de uma escolha pautada em equilíbrio e respeito mútuo. "Eu acho que isso também é uma conquista, faz parte do equilíbrio que sempre busquei na vida. Terminamos os relacionamentos numa boa e mantivemos a união, galgada no que mais importa, que são os nossos filhos."

Marcello reconhece que nem sempre é fácil manter uma boa convivência com ex-parceiros, mas acredita que a maturidade deve prevalecer. "Eu sei que, muitas vezes, a convivência com ex é difícil, mas temos que tentar. A vida exige engolir uma coisa ou outra, as pessoas são diferentes", disse.

Além da relação familiar, Marcello também falou com orgulho do filho Pedro Novaes, fruto do relacionamento com a atriz Letícia Spiller. Com carreira em ascensão como ator, Pedro tem se destacado não só pelo talento, mas também pela postura nos bastidores. "Saber que meu filho está indo bem na carreira, crescendo como ator, é ótimo. Mas melhor ainda tem sido ouvir de profissionais com quem ele trabalha diariamente que Pedro é um homem de caráter, um profissional dedicado, pé no chão", relatou.

Marcello Novaes fez questão de destacar que esse reconhecimento vai além dos holofotes. "Essa é a maior satisfação que um pai como eu pode ter: perceber que esses caras [filhos] estão trilhando o caminho do bem, com honestidade e humildade. Acho que eu e as mães deles fizemos um bom trabalho."