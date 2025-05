Após perder 80 kg, Jojo Todynho surpreende ao iniciar aulas de pole dance

Colaboração para Splash, no Rio

Jojo Todynho em chamando atenção nas redes sociais ao mostrar mais uma faceta de sua jornada pós-cirurgia bariátrica. A cantora mostrou aos seguidores sua mais nova atividade.

O que aconteceu

Jojo começou a praticar o pole dance. A artista publicou uma imagem impressionante em que aparece executando um movimento no poste, revelando seu novo interesse por atividades físicas desafiadoras.

Desde que passou pelo procedimento cirúrgico em 2023, Jojo já eliminou mais de 80 quilos. A ex-Fazenda tem usado as redes sociais para compartilhar aprendizados e reflexões sobre a nova fase. Ontem, Jojo falou abertamente sobre os obstáculos enfrentados durante o processo de emagrecimento e destacou a importância da preparação emocional.

Eu não tive medo, sabia o que queria e enfrentei com positividade. Mas não fico aqui romantizando ou incentivando cirurgia. Cada caso é um caso, e é essencial estar bem orientado.

Jojo Todynho

A cantora deixou um conselho para os seguidores que estão iniciando o processo para a cirurgia bariátrica. "Se essa é a sua escolha, vá com responsabilidade e siga as orientações do seu médico", disse a artista.