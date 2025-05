Jamie Lee Curtis diz se arrepender de cirurgia plástica: 'Só me viciou'

Jamie Lee Curtis, 66, admitiu se arrepender de ter feito cirurgia plástica na juventude porque o procedimento a fez se viciar no uso de opioides.

O que aconteceu

Curtis lembra que se submeteu à plástica quando tinha 25 anos, após ouvir crítica de um diretor a sua aparência. "Ele disse algo como: 'não vou filmá-la hoje porque ela está com os olhos muito inchados'. Eu tinha 25 anos. Foi extremamente constrangedor", declarou em entrevista ao programa 60 Minutes.

A atriz destacou que, após as gravações do filme, procurou um cirurgião para realizar o procedimento. "Assim que as filmagens acabaram, fiz a cirurgia plástica. Mas me arrependi imediatamente e, para ser sincera, me arrependo até hoje. Eu era jovem demais e não funcionou para mim".

Ela destacou que o pós-operatório a fez se viciar no uso de medicamentos analgésicos, como o Vicodin. "Fiquei fascinada com o 'banho quente' que os opiáceos proporcionam. Era tudo muito silencioso, muito discreto. Mas, sim, se tornou uma dependência".

Jamie Lee Curtis ressaltou que conseguiu se libertar do vício e se tornou uma defensora de que a mulher possa envelhecer de forma saudável. "Defendo publicamente a ideia de que as mulheres são lindas como são. Então, sim, a decisão de fazer o procedimento no meu rosto não combina com quem sou hoje".