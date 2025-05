Homem é preso por criar página falsa em golpe com Mion e voucher do Outback

Um homem foi preso por criar uma página falsa que prometia desconto em rede de restaurante -e contava ainda com um vídeo deepfake do apresentador Marcos Mion.

O que aconteceu

Homem de 24 anos foi preso temporariamente em Santa Helena de Goiás (cerca de 208 km de Goiânia) por criar páginas clones. Suspeito foi abordado em sua casa pela PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal). Além da prisão, houve coleta de equipamentos, documentos e bloqueio de contas. Essa é a segunda fase da operação Voice Over, iniciada em janeiro.

Suspeito teria confessado ser responsável pela criação e manutenção as páginas falsas, mas ainda não se sabe quem criava o deepfake. Segundo a polícia, ele responderá por fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro, podendo resultar em pena máxima de até 21 anos de reclusão.

Homem de 24 anos em Goiás na segunda fase da operação Voice Over; ele é suspeito de criar páginas clone do Outback Steakhouse Imagem: Reprodução/PCDF

Primeira fase da operação deteve três pessoas em Taguatinga (DF) em janeiro. Na ocasião, no escritório, foram achados documentos, dispositivos eletrônicos e foram apreendidos dois veículos importados.

Computadores dos suspeitos estão sendo periciados para entender a extensão da organização. Segundo o delegado Eduardo Dal Fabro, da DRRC (Delegacia Especial De Crimes Cibernéticos), os detidos na primeira fase rodavam a campanha em redes sociais, enquanto a pessoa presa semana passada fazia o site clone.

Como era o golpe

Golpe usava a imagem e voz de Marcos Mion criada com deepfake em ação promocional falsa impulsionada no Instagram. A farsa usava o trecho de uma campanha que o apresentador fez para o Outback Steakhouse, mas com uma voz criada com inteligência artificial.

Na propaganda, a falsa narração citava uma promoção e pedia que pessoas clicassem no link para acessar o desconto. Veiculado e impulsionado nos stories do Instagram, o link leva a pessoa para um site clone da rede de restaurantes.

Lá, havia uma pesquisa e a promessa de um desconto, condicionado ao envio de um Pix. O voucher, porém, nunca era encaminhado às pessoas. No Distrito Federal, ao menos 21 pessoas registraram boletim de ocorrência alegando terem caído no golpe.

Story patrocinado no Instagram mostrava golpe com deepfake do Marcos Mion e, no fim, um link falso oferecia desconto no Outback Steakhouse Imagem: Reprodução

O Outback Steakhouse diz que promoções e benefícios são exibidos apenas no seu site e em suas redes oficiais verificadas. A empresa diz ainda que não solicita códigos, senhas ou transações Pix para promoções. Os pagamentos via PIX acontecem apenas dentro dos restaurantes, nunca pela internet.

Não é a primeira vez que Marcos Mion é usado para aplicar golpes. No ano passado, deepfake do apresentador vendia "gotas milagrosas" para curar o autismo. Na mesma época, vídeos falsos do médico Drauzio Varella também circularam.