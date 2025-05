Empresa de R$ 750 milhões e polêmica: a fortuna de Virginia Fonseca

Durante sua participação na CPI das Apostas no Senado, ontem, a influenciadora digital e empresária Virginia Fonseca chamou a atenção ao revelar que apenas uma de suas empresas, a marca de cosméticos WePink, movimentou cerca de R$ 750 milhões em 2023.

O que aconteceu

O número expressivo reforça o tamanho do império construído por ela no mercado da beleza. A WePink, empresa fundada em setembro de 2021, já nasceu com resultados impressionantes. Nos primeiros meses, a marca alcançou R$ 10 milhões em vendas com apenas uma linha de produtos, segundo informações divulgadas no próprio site da empresa.

Eu já tinha 30 milhões de seguidores quando divulguei (bets) e tenho a minha empresa. (...) Ano passado (a minha empresa) faturou R$ 750 milhões, se não me engano. Então, eu não fiquei milionária com bet, não.

Virgínia Fonseca para a senadora Soraya Thronicke

De acordo com a Forbes, uma de suas linhas de perfume gerou R$ 17 milhões em apenas três meses após o lançamento. Foram cerca de 110 mil unidades vendidas, uma média de 1.200 frascos por dia. Em 2022, o faturamento total da WePink já havia sido revelado por Virginia: R$ 168,6 milhões.

Com mais de 53 milhões de seguidores apenas no Instagram, Virginia transforma seu engajamento em lucro. E isso acontece seja promovendo seus próprios produtos ou realizando campanhas publicitárias para outras marcas. Um dos exemplos mais marcantes desse poder de conversão foi uma live realizada no ano passado, em que teria arrecadado R$ 22 milhões em pouco mais de 13 horas de transmissão. Ao todo, apenas três lives em 2023 teriam gerado aproximadamente R$ 60 milhões em receita.

A fortuna acumulada por Virginia também se reflete em seu estilo de vida luxuoso. A influenciadora vive em uma mansão em Goiânia, frequentemente comparada a um shopping por seus seguidores, e ainda mantém uma casa de veraneio em Mangaratiba (RJ), adquirida por R$ 27 milhões. Além disso, ela costuma compartilhar viagens internacionais para destinos como Suíça, Chile e Uruguai, sempre em meio a registros com os fãs e bastidores da rotina.

Em março deste ano, Virginia adquiriu um novo jato particular. A aeronave, de médio porte, é avaliada entre R$ 23 milhões e R$ 29 milhões e possui capacidade para até dez passageiros. A compra simboliza mais um passo na consolidação de sua imagem como empresária de sucesso e celebridade digital de alto impacto. Mas antes disso, a influenciadora já viajava em jato da família.