Ex diz que Diddy 'surtou' e a ameaçou após descobrir namoro com Kid Cud

Cassie Ventura afirmou que Sean Combs, o P. Diddy, "surtou" ao descobrir seu relacionamento com o rapper Kid Cudi.

O que aconteceu

Ex-namorada do magnata da música disse que ele a ameaçou com um abridor de vinho. A declaração foi feita nesta quarta-feira, durante o julgamento de P. Diddy.

De acordo com ela, ele também ameaçou expor um vídeo da artista em uma festa "freak off". Isso teria acontecido após Diddy descobrir o namoro dela com Kid Cudi em 2011, conforme foi divulgado pelo TMZ.

Famosa testemunhou que ele a chutou nas costas e provocou hematomas ao confrontá-lo. Quando retornou ao hotel em que estava hospedada, seu quarto estava revirado, com urina pelo chão e fezes no vaso sanitário.

No julgamento, disse que contou que seria exposta em dois vídeos sexuais explícitos. Na ocasião, avisou a mãe e o assistente do cantor Capricorn Clark por e-mail. No júri, mostrou fotos que exibiam seus hematomas.

Cassie Ventura ainda comentou sobre os abusos e agressões de P. Diddy enquanto namoravam. Segundo ela, ele a espancou no carro, a derrubou no chão inúmeras vezes e pisou repetidamente em seu rosto.