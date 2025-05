Eduardo Costa deixa serviços comunitários após Justiça negar pedido

Condenado por difamar Fernanda Lima em 2018, o cantor Eduardo Costa suspendeu prestação de serviços comunitários, apesar de ter habeas corpus negado pela Justiça, segundo TJRJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro)

O que aconteceu

Eduardo Costa parou de prestar os serviços comunitários determinados pela justiça no Rio de Janeiro, onde foi condenado. Defesa do cantor quer transferir pena para Minas Gerais, onde ele reside.

Nota da assessoria jurídica do cantor diz que ele "apenas suspendeu o cumprimento da reprimenda porque houve uma decisão judicial, que, ao receber um recurso da defesa, determinou a suspensão do cumprimento da prestação de serviços". Comunicado ainda afirma que ele executa todas as determinações judiciais

O TJRJ, por outro lado, nega a informação. Na quarta-feira passada (7), a Justiça identificou que o cantor interrompeu o cumprimento da pena e deu cinco dias para que sua defesa se explicasse. O cantor foi intimado oficialmente, inclusive por e-mail.

Na quinta-feira passada (8), a Justiça negou o habeas corpus apresentado pela defesa de Eduardo Costa, que tentava suspender a execução da pena. A informação foi confirmada a Splash pela assessoria de imprensa do tribunal.

Splash entrou em contato com assessoria do artista para comentar a mensagem do TJ-RJ. Texto será atualizado se houver nova resposta. Espaço segue aberto.

Leia comunicado da assessoria jurídica do cantor:

Eduardo Costa vem executando todas as determinações judiciais que lhe são imputadas. Inclusive, estava indo semanalmente ao Rio de Janeiro para cumprir as prestações de serviços.

Apenas suspendeu o cumprimento da reprimenda porque houve uma decisão judicial, que, ao receber um recurso da defesa, determinou a suspensão do cumprimento da prestação de serviços.

Eduardo está à disposição da justiça, aguardando as decisões posteriores.

Leia comunicado do TJRJ a Splash:

No dia 8/5, a Primeira Turma Recursal Criminal da Capital negou o habeas corpus com pedido liminar, impetrado pela defesa de Edson Vander da Costa Batista (Eduardo Costa), que solicitava a suspensão da execução penal em curso.

Eduardo Costa FOI condenado a pagar indenização e prestar serviços comunitários após ofender Fernanda Lima Imagem: Reprodução/Instagram

Entenda o caso

A polêmica envolvendo Fernanda Lima e Eduardo Costa teve início em 2018, após a apresentadora ser alvo de ataques feitos pelo cantor. Na ocasião, ele se revoltou com discurso feminista e progressista feito por Fernanda no programa Amor & Sexo (Globo).

Eduardo chamou Fernanda de "imbecil", afirmou que o programa comandado por ela era "esquerdista" e "destinado a bandidos e maconheiros", além de sugerir que Fernanda se utilizava de "mamata" na emissora. "Essa imbecil com esse discurso esquerdista! Ela pode ter certeza de uma coisa, a mamata vai acabar, a corda sempre arrebenta pro lado mais fraco e o lado mais fraco hoje é o que ela está."

Posteriormente, Costa se desculpou publicamente com a apresentadora e admitiu ter sido um "babaca" pelas ofensas proferidas. "Me arrependo profundamente. Fui um babaca naquele momento. Poderia ter me posicionado de outra forma, de forma mais leve. Temos que respeitar a posição de cada um e acho que fui desrespeitoso com a Fernanda Lima."

Fernanda moveu ação por difamação. A Justiça deu ganho de causa à apresentadora e, inicialmente, o sertanejo foi sentenciado à privação de liberdade, mas a pena foi convertida a prestação de serviços comunitários. Eduardo chegou a recorrer da sentença e apelou para o STF, mas sem sucesso.

Diante do descumprimento da sentença, o Ministério Público havia recomendado a prisão do artista. O pedido foi negado pela Justiça fluminense, que deu um prazo para o famoso escolher uma instituição para prestar os serviços.