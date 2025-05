Dois segredos de Perpétua são revelados nos capítulos finais de 'Tieta'

Nos últimos capítulos de "Tieta" (Globo), dois segredos de Perpétua (Joana Fomm) serão revelados.

O que vai acontecer

Em cenas previstas para o capítulo de quinta-feira (15), Tieta (Betty Faria) e Perpétua terão uma briga física na igreja. Isso acontece após a vilã revelar a todos os moradores de Santana do Agreste que a irmã era prostituta em São Paulo.

Durante a briga, Tieta arranca a peruca de Perpétua. Com isso, todos os personagens ficam sabendo que a mãe de Ricardo (Cássio Gabus Mendes) é careca.

Perpétua (Joana Fomm) em 'Tieta' Imagem: Reprodução/Globo

Depois do vexame, a vilã some pela cidade. Durante o desespero, ela tem uma visão com Major, seu falecido marido, e desaparece.

Após o sumiço da irmã, Tieta chama vários moradores da cidade para entrar no quarto de Perpétua. Como toda população de Santana do Agreste quer saber o que tem dentro da caixa branca, a confusão se instaura na casa da mãe de Ricardo.

Eles abrem a caixa, e sem mostrar o conteúdo para o público, todos ficam boquiabertos. Nesse momento, fica subentendido que Perpétua guardava a parte íntima do marido que morreu na caixa.

A reprise de "Tieta", novela de 1989, escrita por Aguinaldo Silva, Ana Maria Moretzsohn e Ricardo Linhares, vai ao ar de segunda a sexta, às 17h05, na Globo.