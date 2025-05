Do vilão aos protagonistas: quais personagens morrem em 'A Viagem'?

"A Viagem" (Globo), novela que está de volta no Vale a Pena Ver de Novo, é uma trama cheia de mortes. Splash relembra quais personagens não chegam ao final da história vivos.

Alexandre (Guilherme Fontes)

O grande vilão da trama morre no capítulo 39. O irmão de Diná (Christiane Torloni) tira a vida na cadeia após ser condenado pelo assassinato que cometeu durante um roubo no primeiro capítulo da trama.

Depois disso, sem perceber que morreu, o espírito de Alexandre aparece no próprio velório. Com muita raiva de Téo (Maurício Mattar) e Raul (Miguel Falabella), ele tenta agredi-los, mas não consegue.

Alexandre vai parar no Vale dos Suicidas. Ele vai dedicar sua vida após a morte para se vingar de Otávio (Antonio Fagundes), Téo e Raul, que ele acredita serem os responsáveis por sua prisão.

O velório de Alexandre (Guilherme Fontes) em 'A Viagem' Imagem: Reprodução/Globo

Otávio (Antonio Fagundes)

No capítulo 107, o advogado morre em um acidente de carro. Alexandre é o causador, fazendo com que um caminhão bata no carro de Otávio e o tire da estrada.

Depois disso, o espírito do mal sorri satisfeito com sua vingança. Otávio então chega no céu, onde encontra Júlia (Rejane Goulart), sua esposa morta.

Alexandre (Guilherme Fontes) comemora a morte de Otávio (Antonio Fagundes) em 'A Viagem' Imagem: Reprodução/Globo

Kazuo (David Y. W. Pond)

O capítulo 135 fica marcado pela morte de Kazuo. O irmão de Okida (Carlos Takeshi) morre junto com a esposa do jardineiro em um acidente de carro.

O personagem era interesse amoroso de Glória (Denise Del Vecchio). Depois da morte de Kazuo, a governanta e Okida se aproximam e continuam na casa de Otávio, cuidando dos filhos do advogado.

Kazuo (David Y. W. Pond) em 'A Viagem' Imagem: Reprodução

Diná (Christiane Torloni)

No capítulo 145, a protagonista morre. Diná tem um ataque cardíaco com a emoção do reencontro com Bia (Fernanda Rodrigues), sua sobrinha que estava desaparecida.

A partir desse momento, Diná tenta se adaptar à vida no Nosso Lar. No local, ela reencontra Otávio e luta pela redenção do irmão Alexandre.

Diná (Christiane Torloni) em 'A Viagem' Imagem: Divulgação/Globo

Dona Maroca (Yara Cortês)

No último capítulo, a mãe de Alexandre morre. No céu, Dona Maroca é recepcionada por Diná.

O reencontro de mãe e filha, que eram muito ligadas, é emocionante. As duas choram e trocam palavras de carinho.