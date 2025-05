Diddy é acusado de estupro em novo processo nos EUA

O rapper e produtor musical Sean Diddy está enfrentando uma nova acusação de estupro, conforme revelou o site TMZ, que teve acesso aos documentos judiciais.

O que aconteceu

De acordo com o site, o crime teria ocorrido em julho de 2001, no apartamento de Diddy em Manhattan, Nova York. Segundo o relato da mulher, os dois se conheceram em maio daquele ano. Após uma noite em uma boate, Diddy a teria levado para seu apartamento, onde, segundo ela, a trancou no local, empurrou-a na cama e a imobilizou. A denúncia aponta que o artista segurou a mulher pelo pescoço e afirmou que faria sexo com ela contra sua vontade.

A vítima afirma que tentou resistir e pediu que ele parasse, mas que foi ignorada. Durante o ato, ela relatou sentir menos medo da dor física por causa do tamanho do órgão genital de Diddy, que descreveu como pequeno. A mulher disse que, após a agressão, foi ao banheiro e, ao retornar, encontrou o artista nu na cama, conseguindo então fugir do local ao destravar a porta do imóvel.

Além do relato do abuso sexual, a vítima alega ter sofrido traumas emocionais duradouros em decorrência do ocorrido.

Didy é denunciado por mais de 120 pessoas. Tony Buzbee, conhecido por representar vítimas em casos de grande repercussão, é advogado de mais de cem mulheres que acusam o rapper de crimes como violência sexual, tráfico humano com fins sexuais, conspiração e extorsão.

O rapper atualmente encontra-se preso e em julgamento. Se condenado, ele pode enfrentar penas severas, incluindo prisão perpétua.