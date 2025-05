Demi Moore confessa exigência parar gravar cena de biquíni em 'As Panteras'

Demi Moore, 62, relembrou uma de suas cenas mais marcantes do cinema durante sua participação no The Drew Barrymore Show.

O que aconteceu

Moore disse que fez exigências para gravar de biquíni em "As Panteras". "Tudo o que me lembro é de implorar para que não filmassem na minha bunda. Não sei por que essa era minha obsessão", revelou Demi durante sua participação no The Drew Barrymore Show.

A atriz também comentou sobre o impacto inesperado que sua aparência causou na época, especialmente por conta da idade. "Acho que não estava preparada para o foco que isso gerou. Eu não tinha ideia da amplificação que, ironicamente, estava especificamente ligada à minha idade", afirmou, lembrando que havia acabado de completar 40 anos durante as filmagens.