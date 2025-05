Chico Barney: 'Vale Tudo' merece uma CPI pelo fracasso na Globo

Um dos principais assuntos da semana é a CPI das Bets, em que influenciadores como Virginia Fonseca e Rico Melquiades estão sendo chamados para depor sobre a divulgação de sites de apostas. Em paralelo, a novela "Vale Tudo" enfrenta dificuldades de emplacar na Globo e, para Chico Barney, também deveria ser fiscalizada pelo Poder Legislativo. Este foi um dos temas do Central Splash desta quarta-feira (14)

A novela teve um desempenho ruim de audiência na última segunda-feira (12), sendo a trama com a pior performance entre as que estão na grade da emissora, como "Garota do momento", "Dona de Mim" e a nova exibição de "A Viagem".

O pior momento do prime time, depois das 17h, 18h horas, tem sido 'Vale Tudo'. É complicado. A gente tem visto esse comportamento do público com a novela das 21h nos últimos meses, e acho que 'Vale Tudo' está agravando

Chico Barney

Para o apresentador do UOL, existem diversos fatores que podem influenciar este cenário, como o interesse do público em produtos de streaming. No entanto, para Chico, a novela está passando por uma fase ruim tanto técnica quanto estruturalmente.

Começou legal. As coisas não têm impacto, a construção é bisonha (?) Coisas acontecem e não têm repercussão. Essa novela não está legal. A gente tem que fazer a CPI de Vale Tudo também

Chico Barney

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo