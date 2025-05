Cannes: Tom Cruise causa frenesi com novo 'Missão: Impossível' e é aplaudido por cinco minutos

Três anos após voar para o Festival de Cannes com Top Gun: Maverick, Tom Cruise novamente causou furor na Croisette com a estreia de Missão: Impossível - O Acerto Final, nesta quarta-feira,14. O último Missão: Impossível de Christopher McQuarrie é o maior blockbuster de Hollywood a chegar às praias de Cannes este ano. Ele e Cruise provocaram um frenesi no festival da Riviera Francesa, que novamente foi uma ótima anfitriã para o astro de cinema americano.

Apenas sua chegada à estreia, transmitida na tela do Grand Théâtre Lumière, provocou uma reação. Quando Cruise saiu do carro, interjeições e aplausos reverberaram pelo teatro. Cruise passou vários minutos assinando autógrafos para os fãs alinhados na Croisette.

Alguns se perguntavam se Cruise faria uma chegada mais ousada. Quando Cruise recebeu uma Palma de Ouro honorária do festival, em 2022, a estreia de Top Gun: Maverick incluiu um sobrevoo de jato impressionantemente cronometrado. Em vez disso, no segundo dia do festival deste ano, ele e o elenco do filme caminharam pelo tapete vermelho acompanhados por uma orquestra executando o tema de Missão: Impossível de Lalo Schifrin nas escadas do Palais. "Bravo!" exclamou Cruise.

Embora selfies sejam mal vistas no tapete vermelho de Cannes, McQuarrie tirou várias do grupo, que incluiu Hayley Atwell, Simon Pegg, Angela Bassett e Hannah Waddingham.

Acerto Final, o oitavo filme de Missão: Impossível, é uma continuação de Missão: Impossível - Acerto de Contas Parte 1, de 2023. O longa traz novamente uma porção abundante de acrobacias extravagantes em uma trama que envolve salvar o mundo - e que depende muito da pura força de vontade de Cruise para impulsioná-la.

O filme, que encerra a longa história de apocalipse de IA conduzida por McQuarrie, recebeu principalmente boas críticas após sua exibição e conseguiu uma ovação de pé de cinco minutos. "Estar aqui em Cannes... Quando eu era um garoto, crescendo, eu realmente nem conseguia sonhar com algo assim acontecendo", disse Cruise, dirigindo-se ao público. "Sou muito grato por poder entretê-los há 30 anos com esta franquia."

Ao longo de grande parte do desfile de Missão: Impossível em Cannes, Cruise e McQuarrie trocaram elogios. Cruise disse a McQuarrie, que assumiu a direção da franquia com Nação Secreta, de 2015, que estava ansioso para fazer "vários outros tipos de filmes com você".

"Quando eu era criança, eu era um daqueles garotos que não se encaixava bem. Grande parte da minha vida era brincadeira de faz de conta", disse McQuarrie. "E eu cresci e tive meu próprio boneco de ação, que estava realmente disposto a fazer quase tudo louco que eu pudesse pensar."

Mais cedo no dia, Cruise juntou-se a McQuarrie na metade da masterclass do diretor. Não houve coletiva de imprensa para o filme, o que significou que Cruise e companhia não enfrentaram perguntas de repórteres. Mas a aparição surpresa de Cruise permitiu que o astro de 62 anos refletisse sobre seus 30 anos com Missão: Impossível.

O último ‘Missão: Impossível’ de Cruise?

Quanto a se Acerto Final é um último adeus para ele, ele hesitou, chamando-o de "o ápice de três décadas de trabalho".

"Prefiro que as pessoas simplesmente vejam e gostem", disse Cruise.

Cruise, para surpresa de ninguém, disse que adora o trabalho com cenas de ação em Missão: Impossível.

"Não me importo em encontrar o desconhecido. Eu gosto do sentimento. É apenas uma emoção para mim. É algo que não é paralisante," disse Cruise.

A pressão das bilheterias

Cruise, McQuarrie e a Paramount Pictures, que lançará Acerto Final nos cinemas em 22 de maio, esperam que a parcela retorne a franquia às alturas da bilheteria.

Acerto de Contas Parte 1 foi considerado uma decepção nas bilheterias, embora tenha arrecadado finalmente US$ 571,1 milhões mundialmente.

Ainda assim, com orçamentos de produção próximos de US$ 300 milhões para esses filmes, muito está em jogo em Acerto Final. Cruise tem viajado pelo mundo - com paradas no Japão, Coreia do Sul e Inglaterra na corrida para Cannes - para aumentar a empolgação do público. O chefe executivo da Paramount, Brian Robbins, também compareceu à estreia de Cannes.

Cruise e McQuarrie, como fizeram no lançamento de Top Gun: Maverick (que McQuarrie co-escreveu e produziu), tornaram-se vendedores apaixonados pela experiência do cinema grande. McQuarrie na quarta-feira concedeu: "Eu me preocupo com o destino e a sobrevivência do cinema."

"O streaming está em perigo de levar a indústria à extinção," disse McQuarrie. "A vantagem que um cineasta tem ao entrar nesse mundo é que ele não tem a pressão de um fim de semana de estreia."