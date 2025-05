Brunna Gonçalves diz estar em êxtase com nascimento de Zuri: 'Dia surreal'

Colaboração para Splash, no Rio

Brunna Gonçalves fez sua primeira aparição pública nas redes sociais desde o nascimento de sua filha, Zuri, fruto de seu relacionamento com a cantora Ludmilla.

O que aconteceu

A bailarina compartilhou sua emoção com os seguidores e agradeceu o carinho recebido. "Foi um dia surreal, ainda estou processando tudo. Sério, estou em estado de êxtase. Depois volto aqui para contar os detalhes do parto, mas posso dizer que foi lindo. Zuri já mamou bastante e está maravilhosa", disse Brunna, visivelmente emocionada.

Zuri veio ao mundo hoje em Miami, nos Estados Unidos. O casal anunciou a chegada da pequena com uma publicação nas redes sociais, onde apareceram segurando a mão da filha recém-nascida."Nosso amor se multiplicou hoje. Nunca nos sentimos tão abençoadas por Deus quanto agora. Bem-vinda ao nosso paraíso, Zuri! Aqui seremos as três mulheres mais felizes do mundo", declararam em uma postagem conjunta.