Arturzinho de 'Tieta', Marcos Paulo foi casado 5 vezes e deixou 3 filhas

Os fãs de "Tieta" (1989) se despendem, essa semana, o personagem Arturzinho, interpretado por Marcos Paulo (1951-2012). O último capítulo do vilão será reprisado na próxima sexta-feira. Splash aproveita o momento para relembrou detalhes da carreira e vida pessoal do ator, que começou a atuar ainda criança.

Trajetória

Marcos Paulo começou sua carreira com apenas cinco anos-, na TV Tupi. Como ator, teve destaque em dezenas de novelas, como "Carinhoso" (1973), "Gabriela" (1975), "Corpo a Corpo" (1984), "Sinhá Moça" (1986), "Quatro por Quatro" (1994), "Começar de Novo" (2005), além da própria "Tieta".

Em 1978, fez sua estreia como diretor em "Dancin' Days". Passou então a se dividir entre a atuação e a direção. Nos últimos anos de vida, porém, dedicou-se mais ao trabalho de diretor de núcleo.

Diogo, de "Páginas da Vida" (2006), marcou seu último papel fixo em novelas. Como ator, o encerramento da carreira se deu com uma participação especial em "Desejo Proibido", de 2008; como diretor de núcleo, os últimos trabalhos foram no sitcom "Os Caras de Pau" e no Show da Virada.

Zezé Motta e Marcos Paulo na novela 'Corpo a Corpo' Imagem: Divulgação/Globo

Casamentos e filhas

Marcos Paulo foi casado seis vezes e era pai de três filhas. Sua primeira mulher foi a modelo italiana Tina Serina, e com ela teve sua primeira herdeira, Vanessa Simões. A união dos dois durou de 1970 a 1971.

Sua segunda esposa foi a jornalista Márcia Mendes, com quem ficou casado de 1976 a 1977. Ela morreu dois anos após o término do casal. Márcia foi a primeira mulher a apresentar o Jornal Nacional e também esteve à frente no Jornal Hoje e Fantástico. A comunicadora morreu aos 32 anos em decorrência da leucemia.

Entre 1978 e 1981, Marcos Paulo foi casado com a também jornalista Belisa Ribeiro. Com carreira influente na editoria de economia em diversos jornais, Belisa, que hoje tem 70 anos, também apresentou o Jornal da Globo e atuou com marketing político.

O ator também foi casado com a atriz Renata Sorrah, 78, entre os anos de 1981 e 1984. Com a veterana, até hoje ativa na teledramaturgia, o ator teve outra filha, Mariana Simões.

Renata Sorrah com a filha Mariana; ao lado, ela com Marcos Paulo e a filha Imagem: Reprodução

Sua quinta esposa foi a também atriz Flávia Alessandra, 50, com quem teve a filha caçula, Giulia Costa, 25. O casamento com a atriz de novelas da Globo durou de 1992 a 2002.

Neste ano, Giulia Costa contou que descobriu que Marcos Paulo morreu pela internet. "Eu soube da morte do meu pai pelo Instagram. Quando abri o Instagram, nos comentários, as pessoas estavam falando "meus pêsames" e "sinto muito pelo seu pai", recordou ela no podcast Pé no Sofá Pod.

Em 2006, o diretor esteve em uma união estável com a atriz e apresentadora Antônia Fontenelle, 52. Por ainda estarem juntos na ocasião da morte do ator, em 2012, houve uma disputa pela herança do diretor, já que apenas as filhas estavam no testamento de 2005. Em julho de 2019, Fontenelle foi reconhecida como uma das herdeiras.

Marcos Paulo morreu em 2012 em decorrência de um câncer no esôfago. A causa da morte divulgada foi embolia pulmonar, provocada pelo tumor descoberto um ano antes.