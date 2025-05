Duda Guerra aumenta número de seguidores após término: 'Loucura pra mim'

Duda Guerra, 16, festejou o aumento significativo que obteve nos últimos dias em seu número de seguidores no Instagram.

O que aconteceu

A influenciadora digital, que semanas atrás tinha menos de 500 mil seguidores, hoje é acompanhada por 909 mil internautas. "Vocês têm noção que nós somos 909 mil pessoas aqui? Cara, isso é uma loucura pra mim! Daqui a pouco a gente vai estar batendo 1 milhão!", comemorou ela, em vídeo publicado nos stories de seu perfil.

Duda agradeceu a todos aqueles que têm acompanhado o conteúdo que ela produz. "Sério, muito obrigada por cada pessoa que está aqui me assistindo, que gosta de ver meus vídeos, que gosta de assistir à minha rotina. Sempre falo que eu só sou tudo o que sou hoje graças a vocês. Estou muito feliz."

O crescimento dela na web se deu no calor da polêmica que culminou em seu término com Benício Huck, 17. O romance entre eles chegou ao fim depois que Duda tirou satisfações com outra influencer teen, Antonela Braga, 16, por ter pedido para seguir o perfil privado do rapaz nas redes.