Antes de conhecer sua filha, Cecília vive tragédia em 'Vale Tudo'

No capítulo desta quarta-feira (14) de "Vale Tudo" (Globo), Cecília é rendida por dois bandidos. Laís avisa a Cecília que, por segurança, as duas vão passar um tempo no Rio.

Isso acontece antes do casal finalmente conhecer Sarita (Luara Telles), a menina que adotarão como filha.

Luara Telles está no elenco de 'Vale Tudo' como filha das personagens de Lorena Lima e Maeve Jinkings Imagem: Divulgação

Ainda neste capítulo: Maria de Fátima e César comemoram a descoberta dos dólares. Ivan desconfia de Maria de Fátima. Maria de Fátima garante a César que Raquel se separa de Ivan se a mãe acreditar que foi o namorado quem pegou os dólares.

Lucimar questiona a posição de Aldeíde com relação à atitude que tomou para conseguir que Vasco pague a pensão de Jorginho. Raquel acusa Ivan de ter roubado os dólares.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.