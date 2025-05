Virgínia Fonseca perde paciência e troca farpa com senadora em CPI das Bets

Virgínia Fonseca, 26, trocou farpas com Soraya Thronicke, 51, durante seu depoimento à CPI das Bets na tarde de hoje.

O que aconteceu

A influenciadora digital se queixou ao ouvir a senadora do União Brasil (MS) citar uma publicação antiga sua como base para os questionamentos. "Pô, o negócio nem tinha as coisas. Pega vídeo recente!", disparou a esposa de Zé Felipe, referindo-se ao fato de a regulamentação atual para divulgação de apostas não estar em vigor quando o vídeo citado foi publicado.

Soraya e o presidente da CPI, senador Dr. Hiran (PP-RR), não gostaram do tom de Virgínia, que se desculpou. "Virgínia, estou tratando a senhora com muita humanidade…", declarou a política. "Eu também, me desculpa", pediu a influencer. "Vim pedir para mantermos essa oitiva harmônica", interveio Hiran.

Mais tarde, Virgínia agradeceu a forma como foi tratada na seção e admitiu ter passado do ponto com Thronicke. "Tenho que agradecer a todos. Me senti super acolhida, super respeitada. No final, dei um leve estressezinho com a Soraya, mas depois conversamos no off e pedi desculpa para ela. É normal ficar um pouco exaltada nessas situações. Foi a primeira vez [depondo numa CPI], espero que seja também a última", afirmou ela, em vídeo publicado nos stories de seu Instagram.