Virginia nega 'cláusula da desgraça' em CPI das Bets: 'Nada fora da lei'

Virginia Fonseca, 26, prestou depoimento à CPI das Bets, em Brasília (DF), após convocação protocolada pela senadora Soraya Thronicke (Podemos).

O que aconteceu

Oitiva começou por volta de 11h20. A influenciadora agradeceu a oportunidade de esclarecer dúvidas dos senadores.

Eu sou influencer, virei mãe, levei meus pais para morarem comigo. Me tornei empresária nesse tempo e apresentadora. E hoje sou tudo isso, e eu espero poder esclarecer todas as dúvidas aqui hoje. E quero agradecer a oportunidade de fazer isso, porque tem muitas coisas que a gente não pode falar na internet, né, que a gente não tem a liberdade de falar. Acredito que vou poder falar aqui hoje, estou muito grata. Que deus abençoe nossa audiência, bora para cima. Virginia

Virginia Fonseca participou da CPI das Bets Imagem: Reprodução/TV Senando

Ela negou a existência da "cláusula da desgraça" em contratos com plataformas de jogos. De acordo com reportagem da Revista Piauí, que foi publicada em janeiro, um contrato da famosa com a Esporte da Sorte estabelecia o pagamento adicional de 30% do valor perdido pelos usuários em apostas.

Saiu na internet e, por questão de confidencialidade, não podia falar. Eu fechei o meu contrato com a Esportes da Sorte, e esse valor que eles me pagaram, se eu dobrasse o lucro dele, eu receberia 30% a mais da empresa. Em momento algum era sobre perdas. Nunca teve isso em contrato. Nem foi atingido esse valor. Eu nunca recebi nenhum valor além do que foi pago de publicidade. Isso era uma cláusula padrão.



Virginia diz que alerta seguidores

Influenciadora afirmou que segue as recomendações do Conar (Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária) sobre o tema, e que nunca garantiu lucro aos seguidores.

Eu vou falar por mim. Quando eu posto, sempre deixo muito claro que é um jogo, que pode ganhar e pode perder. Que menores de 18 anos são proibidos na plataforma. Se possui qualquer tipo de vício, o recomendado é não entrar. E para jogar com responsabilidade.

Defesa recorre ao STF

Decisão do STF (Supremo Tribunal Federal), que foi assinada pelo ministro Gilmar Mendes, permite que a influenciadora fique em silêncio sobre questões que possam incriminá-la. Ela também será acompanhada por advogados durante todo o depoimento. O ministro atendeu a um pedido feito pela defesa da famosa.

Advogados de Virginia argumentaram que a cliente é uma pessoa pública e, por isso, teme que a "convocação seja desvirtuada para que a sua imagem seja indevidamente utilizada para fins diversos daquele que ensejou a instauração da CPI das Bets".

Por que a influenciadora foi convocada?

Senadora Soraya Thronicke Imagem: Waldemir Barreto/Agência Senado

Com mais de 53 milhões de seguidores só no Instagram, Virginia entrou no radar da CPI das Bets por causa da popularidade nas redes sociais. A esposa de Zé Felipe já fez campanhas publicitárias para jogos de azar e apostas online.

Senadora Soraya Thronicke defendia que presença da influenciadora digital era essencial para investigar o papel de influenciadores de grande alcance na promoção de jogos de azar e apostas online. O objetivo, segundo a política, é esclarecer possíveis conflitos éticos e discutir a necessidade de regulamentação adequada.