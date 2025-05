SMTown 2025 comemora 30 anos da empresa com diversos grupos desfalcados

Aconteceram na última semana os dois shows da SMTOWN Live Tour de 2025 na América do Norte. O primeiro ocorreu na Cidade do México e o segundo em Los Angeles (EUA).

O evento é muito esperado por fãs dos grupos ligados à empresa, que comemora 30 anos. Para celebrar o aniversário, a SM tem feito uma série de shows pelo mundo. Os primeiros aconteceram em janeiro no Gocheok Sky Dome, em Seul.

Agora, foi a vez das duas datas programadas na América. Apesar de terem sido contemplados apenas México e EUA, os integrantes do grupo EXO disseram em uma live que gostariam de passar por mais países, principalmente na América Latina. O Brasil foi citado ao lado de Chile, que recebeu a edição de 2019.

Em live no Instagram Kai, Chanyeol e Suho falaram que precisam voltar para a América do Sul e querem vir ao Brasil.



Suho : Eu pensei "tenho que voltar aqui de novo". De verdade, não tô mentindo, é sério. Se chamarem de novo pra América do Sul.

Kai: Brasil eu vou com certeza? pic.twitter.com/s0CNwiTHs8 -- ExoProjectt (@ExoProjectt) May 11, 2025

Em junho, o evento acontecerá no Allianz Stadium, em Londres, e, em agosto, eles finalizam a turnê com duas datas no Tokyo Dome, no Japão. Por falar no Japão, o NCT WISH, que possui cinco membros japoneses, não conseguiu participar do evento em Los Angeles por problemas no visto. A entrada e saída de músicos estrangeiros nos Estados Unidos vem sendo um problema na Era Trump.

NCT WISH will not be participating in SMTOWN LA due to visa issues.. pic.twitter.com/WYaUWb3HRq -- ??? (@seeonocean_) May 10, 2025

Sempre sucesso na América Latina, Super Junior apresentou um dos maiores hits da carreira, "Sorry Sorry", nos shows da última semana.

Sorry sorry - Super Junior #SMTOWN_LIVE_MEXICO_CITY pic.twitter.com/7hqglxAs4N -- ?Cloud who saw Yesung 2 times in a year + SJ (@PinkMagicCloud) May 10, 2025

Changmin e Yunho, o que restou do TVXQ!, apresentaram um dos grandes clássicos do K-pop: "Mirotic".

Como a SM anda perdendo idols grandes que resolveram não seguir na empresa, grupos como SHINee e Red Velvet se apresentam incompletos. SM não tem mais Taemin, Onew, Wendy e Yeri. Então eles se juntaram e fizeram esse Tiktok:

[#TIKTOK] 12/05/25 - Atualização do Red Velvet ('redvelvet_smtown') com Minho e Key (SHINee)



"POV: Quem pegou a unha de Seulgi?"

pic.twitter.com/QWlq61BL0b -- Red Velvet Brazil (@5REDVELVETBR) May 12, 2025

WayV fez todo mundo no México cantar o hit "Love Talk":

RIIZE apresentou em Los Angeles o novo single do grupo, "Bad Bag Back":

riize doing bag bad back :') #SMTOWN_LIVE_LA pic.twitter.com/Uqs5BMEj9c -- em misses riize (@1derzs) May 12, 2025

Não podia faltar as donas dos hits mais recentes da SM: aespa. Veja a performance de "Whiplash":

aespa performing "Whiplash" at SMTOWN LIVE 2025 in Los Angeles #SMTOWN_LIVE_LA pic.twitter.com/J7v0bPTBL7 -- ?? ???? (@synkarchive) May 12, 2025

O NCT também brilhou muito no evento. Começando com o Dream apresentando "Smoothie".

Já NCT 127 fez os nctzens mexerem muito as neobongs com "Kick It"

Embora não tenham conseguido se apresentar em Los Angeles por problemas no visto, os NCT WISH mostraram que são o futuro da SM no México, no dance break de "Wish"

Apesar de terem debutado recentemente, as novatas do Hearts2Hearts cantaram seu single "The Chase" e lidaram muito bem com o sapato da Jiwoo voando no meio da performance

JIWOO'S SHOE FLYED OFF DURING THE PERFORMANCE OF "THE CHASE" I CANTT#Hearts2Hearts #SMTOWN_LIVE_LA pic.twitter.com/fll4MHzPpE -- jiwoo pics (@picscjiwoo) May 12, 2025

A reunião SMTOWN é esperada por muitos fãs, mas os mais antigos sofrem com seus grupos favoritos "desmembrados". Red Velvet e EXO perderam vários no meio do caminho.