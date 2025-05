Shows de Belo, Djonga e Majur marcam Prêmio Sim à Igualdade Racial

A música foi um dos destaques da cerimônia do Prêmio Sim à Igualdade Racial, realizada na última quarta-feira (7), reunindo artistas como Belo, Zaynara, Djonga, Sandra de Sá, Jotapê e o grupo Os Garotin.

O evento, que será transmitido no dia 25 de maio pela TV Globo e pelo YouTube do Instituto Identidades do Brasil (ID_BR), celebrou iniciativas e personalidades que atuam pela promoção da igualdade racial no Brasil e no mundo.

A noite teve início com Belo e Altay Veloso interpretando clássicos como "Zé do Caroço", de Leci Brandão.

Em seguida, Zaynara, vencedora do Prêmio Multishow de Artista Revelação em 2024, apresentou as faixas "Quem Manda em Mim" e "Perfume de Bôta".

Djonga subiu ao palco com a canção "Livre", de seu álbum "Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto", e falou ao TOCA sobre a importância do evento: "Ele quebra o paradigma da construção do imaginário único sobre o povo brasileiro, trazendo diversidade, heterogeneidade e pluralidade."

Gaby Amarantos e Zaynara no palco do Prêmio Sim à diversidade racial Imagem: Victor Chapetta/Agnews

Dom Filó, figura histórica do movimento Black Rio, foi homenageado com uma performance de "Faixa Livre" pelo grupo Os Garotin, vencedor do Grammy Latino.

Também marcaram presença o cantor Jotapê, com a música "Fé", de Iza, e Sandra de Sá, que interpretou "Andar com Fé", de Gilberto Gil.

Majur, uma das embaixadoras do projeto, destacou a importância da representatividade: "A diversidade não é mais uma escolha, é uma necessidade. E a música tem um papel fundamental em trazer uma visão positiva e humanizada dos povos não brancos."

O prêmio

Promovido pelo Instituto Identidades do Brasil (ID_BR), o Prêmio Sim à Igualdade Racial reconhece pessoas, projetos e organizações que atuam na redução das desigualdades raciais, com foco em empregabilidade, educação e cultura. O instituto é liderado por Luana Génot e Tom Mendes, que há mais de oito anos desenvolvem políticas públicas voltadas ao combate do racismo estrutural.

Entre os premiados, o coletivo Batekoo venceu na categoria Arte em Movimento, dedicada a expressões culturais de pessoas negras e indígenas.

Na categoria Representatividade Digital, o influenciador Adalberto Neto foi reconhecido por seu conteúdo criativo e bem-humorado, que já alcança mais de um milhão de seguidores.

Na área de Liderança e Inspiração, foram homenageadas Cida Bento e a Cacica Maria, referências na luta por equidade racial e protagonismo indígena.