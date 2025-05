Salma Hayek faz ensaio de biquíni para capa de revista: 'Tenho quase 60'

Salma Hayek, 58, mostrou os bastidores de seu ensaio fotográfico para ser capa de revista da Sports Illustrated Swimsuit.

O que aconteceu

Em alguns registros, a atriz aparece posando de biquíni e fazendo topless.

A artista não escondeu a surpresa de ter recebido o convite para ser capa. "É tão bizarro. Tenho quase 60 anos! A esta altura, isso nem teria me passado pela cabeça. A primeira coisa que você sente é — qual é a palavra? — síndrome do impostor. Tive a síndrome do impostor imediatamente", disse em entrevista à edição.

Salma disse que nunca considerou seu corpo dentro dos padrões de beleza. "Eu me lembro de quando era jovem e atraente, costumava olhar essa revista. Eu queria ver quem era a nova modelo deslumbrante, a nova garota do momento. E nunca me passou pela cabeça que eu poderia estar naquela capa, porque elas não se pareciam comigo.Meu corpo não é exatamente do tipo considerado padrão para modelo, e eu nunca pensei que isso fosse uma possibilidade. E isso acontecer agora, aos 58 anos? É realmente chocante", disse ao programa TV Today.