Robert De Niro convoca protesto contra Trump "filisteu" na abertura de Cannes

Por Miranda Murray

CANNES, França (Reuters) - O ícone de Hollywood Robert De Niro criticou presidente dos EUA, Donald Trump, a quem chamou de "filisteu", nesta terça-feira, e sua proposta de tarifa sobre filmes na cerimônia de abertura do Festival de Cinema de Cannes, onde ele usou seu discurso de premiação por toda a vida para convocar protestos.

O ator de 81 anos dividiu o palco do luxuoso Grand Theatre Lumiere com outras superestrelas vencedoras do Oscar, como Halle Berry, Juliette Binoche e Quentin Tarantino, para receber o prêmio do colaborador de longa data Leonardo DiCaprio.

Trump "cortou o financiamento e o apoio às artes, às ciências humanas e à educação. E agora ele anunciou a tarifa de 100% sobre os filmes produzidos fora dos EUA", disse De Niro, conhecido por filmes como "Taxi Driver", "Touro Indomável" e, mais recentemente "Assassinos da Lua das Flores".

"Não se pode colocar um preço na criatividade, mas, aparentemente, pode-se colocar uma tarifa sobre ela", disse De Niro, que conclamou "todos que se preocupam com a liberdade" a protestar contra Trump.

Os organizadores enfatizam que querem evitar a política e se concentrar nos filmes, mas a inclusão este ano de filmes de Gaza, Ucrânia e Irã, bem como o anúncio da tarifa de Trump pouco antes do festival, colocou mais foco no mundo fora de Cannes.

Binoche, a presidente do júri deste ano, usou seu discurso para prestar homenagem à fotojornalista palestina Fatma Hassona, que foi morta em um ataque aéreo israelense em Gaza e é o tema de um documentário a ser exibido em Cannes.

OFICIALMENTE ABERTO

Tarantino, o diretor norte-americano que lançou sua carreira em Cannes, abriu oficialmente o festival, que vai até 24 de maio, com um microfone antes que o público se acomodasse para o filme de abertura, a comédia francesa "Partir un Jour".

A atriz norte-americana Eva Longoria, o diretor japonês Hirokazu Kore-eda e o diretor norte-americano Sean Baker -- que ganhou o prêmio Palma de Ouro do festival no ano passado por "Anora" -- foram vistos no tapete vermelho antes do festival.

A modelo alemã Heidi Klum usou um vestido rosa estilo pétalas de flores que se estendia bastante atrás dela, mas aparentemente não era longo o suficiente para que sua entrada no tapete vermelho fosse negada depois que os organizadores mudaram o código de vestimenta recentemente para proibir nudez e caudas exageradas.

Berry, que também faz parte do júri deste ano, estava usando um vestido preto e branco sem cauda no tapete vermelho, depois de ter dito mais cedo nesta terça-feira que teve que mudar sua escolha de roupa no último minuto devido à atualização do código de vestimenta.