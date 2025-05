Quem é o mais novo jovem bonitão de Odete Roitman em 'Vale Tudo'?

Odete Roitman (Débora Bloch) terá um novo jovem amante nos próximos capítulos da novela "Vale Tudo" (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Em cenas previstas para o capítulo de hoje, o novo amante da vilã aparecerá pela primeira vez na trama. Odete estará vivendo uma noite de amor com Heitor (Vinícius Redd) no hotel.

Os dois serão incomodados com a chegada de Marlon (Ricardo Vianna), o ex-amante da ricaça. "O que você está fazendo aqui?", questiona a mulher. "Odete, por favor, o que é que eu fiz de errado?", insiste o garçom.

Marlon e Heitor saem no soco. A briga é separada por Odete que expulsa Marlon do quarto: "Você vai sair calmamente por esta porta, sem falar uma palavra."

Depois disso, Heitor e Odete Roitman fazem sexo. Mas ele logo é dispensado pela irmã de Celina (Malu Galli), que dá um fora no novo amante na manhã seguinte.

De dentro do banheiro, a mãe de Afonso (Humbero Carrão) manda uma mensagem para o jovem. "Bom dia, meu bem. Fiquei um pouco surpresa de te ver na cama quando acordei, porque isso não era o combinado. Eu vou levar um tempo aqui dentro, fazendo a minha toalete. Acho que vai ser o suficiente para você se encaminhar. Tenha um ótimo dia. Ah, e se quiser, pode tomar o café da manhã no restaurante do Hotel", diz ela.

Heitor (Vinícius Redd) em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

Quem é Vinícius Redd?

Vinícius Redd é o ator que interpreta Heitor na novela das nove. Ele tem 34 anos e atua na TV desde 2010, quando fez sua estreia na série "Entre Teens" (MTV).

O ator foi lançado nas novelas em 2013, em "Além do Horizonte" (Globo). Na trama, ele vivia Rafa, jovem que se envolvia em uma aventura para encontrar Paulinha (Christiana Ubach), sua namorada desaparecida.

Depois disso, Vinícius atuou em "Deus Salve o Rei" (Globo), novela de 2018. Durante as gravações, engatou um romance com Bia Arantes, sua colega de elenco, com quem ficou junto até 2019.

"Vale Tudo" é o retorno de Redd às novelas globais. Desde 2021, ele só atuou em trama da Record, como "Gênesis" e Reis".

O famoso tem mais de 260 mil de seguidores no Instagram. Nas redes sociais, ele compartilha fotos sem camisa e imagens ao lado da namorada, Ana Flávia Correa, que não é uma pessoa pública.