Quem é Maju, 'ex' de Vini Jr. que fez sexo na banheira em reality da MTV?

O relacionamento de Vinicius Júnior com a influencer Maju Mazalli não é citado em "Baila, Vini", documentário sobre o atleta produzido pela Netflix. O jogador de futebol e a ex-participante do reality De Férias com o Ex (MTV) se envolveram romanticamente em diferentes períodos entre 2019 e 2024, segundo a revista Quem.

Quem é Maju Mazalli?

Maju nasceu em Marília, no interior de São Paulo, e ganhou projeção após participar do reality show De Férias Com o Ex em 2017. A influencer retornou ao programa em 2021, na 7ª temporada da atração.

Ela protagonizou cenas de sexo na banheira durante a 7ª temporada. Acompanhada do gamer Lincoln Lau, ela curtiu a hidromassagem disponível na suíte master.

A influencer também foi selecionada para o elenco do De Férias com o Ex: Diretoria (2024). A primeira temporada desta nova versão do reality estreou em 6 de junho, e Maju se envolveu com outros participantes da atração. Em entrevista ao Metrópoles, ela destacou que estava solteira na época e "fez o que sentiu vontade" no programa.

Desde que participei do programa, eu tive oportunidade de conhecer pessoas e entrar nesse mundo, e as coisas acontecem.

Maju Mazalli ao Metrópoles em junho de 2024

Maju acumula mais de 950 mil seguidores no Instagram. Ela usa o perfil para compartilhar imagens de trabalhos, publicidade de produtos de beleza e registros de viagens luxuosas.

Vinicius Júnior e Maju Mazalli nunca falaram publicamente sobre o relacionamento. Os rumores cresceram nos últimos anos após períodos em que a influencer compartilhava bastidores de suas passagens por Madrid, cidade em que mora o atleta.