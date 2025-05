Ex de Nakamura e participante de reality: saiba quem é Guilherme Leonel

Guilherme Leonel, 33, repercutiu ontem ao expor o fim de seu casamento com Carol Nakamura, 42.

Quem é o ex-marido de Carol Nakamura

Nascido no Rio de Janeiro, Guilherme ganhou fama após participar do reality De Férias com o Ex (MTV), em 2019, mesmo ano em que assumiu seu romance com Nakamura. A participação do modelo no programa aconteceu previamente ao relacionamento.

Em seu perfil do Instagram, o rapaz se descreve como ator. Durante sua infância, ele fez partes de campanhas publicitárias voltadas para o público infantil.

Guilherme Leonel também trabalha como modelo. Além de compartilhar vários ensaios em seu perfil, em 2014 ele ganhou o título de Mister Tupã.

Em seu perfil do Instagram, Guilherme ainda compartilha inúmeras publicações em prol da causa animal. Mais do que se empenhar em resgatar cachorros em situação de abandono, ele chegou a se candidatar a vereador do Rio de Janeiro, para focar ainda mais nessa pauta.

Carol Nakamura e Guilherme Leonel subiram no altar em 2020, em uma cerimônia íntima para 40 pessoas. A ocasião também foi marcada por ser a primeira grande festa que o filho adotado por eles participaria.

Após cinco anos juntos, o modelo anunciou o fim do relacionamento nas redes sociais, acusando a ex-companheira de ingratidão. "Ao longo desses anos, atravessei algumas crises pelas pressões colocadas diariamente, para fazer tudo, enquanto você estava sentada mexendo no celular", disse.