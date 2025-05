Bicicleta suspensa e mais: como foi 3ª Prova das Mulheres do Power Couple

A edição de hoje do Power Couple 2025 (Record) exibiu a terceira Prova das Mulheres.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no Power Couple? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Como foi a prova

No desafio, as esposas precisaram sentar em uma bicicleta suspensa por cordas de aço. Elas, então, deveriam subir e descer e, no decorrer do percurso, se concentrar nas perguntas que vão aparecendo.

As perguntas eram todas de apontamento entre o casal, sobre quem é mais propenso a alguma coisa na relação. O objetivo era acertar o que o marido respondeu e pegar as placas de sim ou não no ar.

Cumpria a prova a esposa que conseguisse pegar as respostas no tempo e acertar ao menos 6 das 8 dadas pelo marido.

Gretchen desistiu da prova assim que a viu, contando não gostar de pedalar e nem de altura. 9 outras esporas cumpriram a prova. Silvia, Bia, Emilyn, Cris, Nat, Talira, Francine, Adriana e Rayanne cumpriram e aumentaram o saldo no ciclo.

Ranking no ciclo

Adriana e Dhomini - 122 mil

Rayanne e Victor - 65 mil

Talira e Pessina - 64 mil

Silvia e André - 56 mil

Nat e Eike - 43 mil

Bia e Gui - 41 mil

Cris e Kadu - 37 mil

Emilyn e Everton - 36 mil

Gretchen e Esdras - 31 mil

Ana Paula e Antony - 26 mil

Francine e Júnior - 24 mil

Carol e Radamés - 20 mil

Gi Prado e Eros - 18 mil