Dois personagens inesperados ficam entre a vida e a morte em 'Dona de Mim'

Nos capítulo de quarta-feira (14), da novela "Dona de Mim" (Globo), Ryan (L7NNON) e Luisão (Adélio Lima) ficam entre a vida e a morte.

O que vai acontecer

Dentro da cadeia, Ryan será esfaqueado por Costa (Marcello Melo Jr.). "Socorro. Alguém. Socorro", grita o pai de Dedé (Lorenzo Reis) caído no chão.

O presidiário é levado para a enfermaria e faz um pedido. "Não posso ir sem abraçar meu moleque. Por favor. Não me deixa morrer sem ver o rosto dele. Avisa meu irmão, ele fala com a Kamila", fala.

Lucas (Pedro Henrique Ferreira) vai até a casa de Kami (Giovanna Lancellotti) dar a notícia. "Meu irmão levou uma estocada! Está no hospital!", diz o jovem.

O irmão de Ryan revela o pedido feito pelo detento. "O Ryan está entre a vida e a morte. E ele quer ver o filho", comunica.

Depois disso, Kami vai até o presídio visitar o ex-namorado. Apesar de ficar em estado grave, Ryan acaba sobrevivendo ao atentado.

Ryan (LENNON) leva facada na prisão em 'Dona de Mim' Imagem: Divulgação/Globo

Além disso, o fim do capítulo de amanhã será marcado por um acidente com Luisão. O pai de Marlon (Humberto Morais) será atropelado em frente de casa.

O atropelamento acontecerá aos olhos de Jussara (Vilma Melo). A mulher fica desesperada com a possibilidade de perder o marido.

No capítulo de quinta-feira (15), será revelado ao público que Luisão morreu. A tragédia vai virar a rotina da família de Marlon do avesso, fazendo com que o jovem desista de viajar para os Estados Unidos ao lado de Bárbara (Giovana Cordeiro).

Luisão (Adélio Lima) e Jussara (Vilma Melo) em 'Dona de Mim' Imagem: Manoella Mello/Globo

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.