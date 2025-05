Novo código de vestimenta de Cannes obriga Halle Berry a trocar de roupa

Por Miranda Murray

CANNES, França (Reuters) - A atriz vencedora do Oscar Halle Berry foi pega de surpresa pelo código de vestimenta atualizado do Festival de Cinema de Cannes e teve que mudar sua escolha de roupa no último minuto, disse ela a jornalistas nesta terça-feira.

De acordo com as regras, a nudez não é permitida no tapete vermelho, e "trajes volumosos, em particular aqueles com uma grande cauda", que bloqueiam o caminho para outros convidados e complicam os assentos do teatro, também não são mais permitidos.

Os organizadores disseram que podem negar o acesso ao tapete vermelho àqueles que não respeitarem as regras.

"Eu tinha um vestido incrível de Gupta para usar esta noite e não posso usá-lo porque a cauda é muito grande", disse Berry, que é membro do júri do festival este ano, em uma entrevista coletiva.

"Tive que fazer uma mudança. Mas a parte da nudez eu acho que provavelmente também é uma boa regra", acrescentou a estrela norte-americana que ganhou Oscar pelo filme de 2001 "A Última Ceia".

Nos últimos anos, convidados e celebridades no tapete vermelho têm ultrapassado os limites do código de vestimenta do festival com caudas gigantes, vestidos transparentes e roupas que deixam os mamilos à mostra.

Kanye West e sua esposa, Bianca Censori, causaram alvoroço no tapete vermelho do Grammy Awards em fevereiro quando Censori deixou cair um casaco enorme para revelar um vestido transparente sem nada por baixo.

Além disso, o código agora permite explicitamente sapatos elegantes sem salto no tapete vermelho, uma medida bem recebida pela presidente do júri, Juliette Binoche.

"Com relação ao salto, acho que é uma ideia muito boa, por experiência própria", disse a estrela do cinema francês na terça-feira.

