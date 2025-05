Namorada de Belo posta 'indireta' de noite romântica após fala de Gracyanne

A influenciadora Rayane Figliuzzi, 27, gravou um vídeo enquanto se arrumava para um jantar romântico com Belo, 50.

O que aconteceu

No mesmo dia em que repercutiu uma entrevista de Gracyanne Barbosa afirmando que deseja reatar com Belo, a influenciadora deu indícios de uma noite romântica com o namorado. Em seu perfil do Instagram, ela compartilhou um vídeo mostrando detalhes do look escolhido para a ocasião.

Mesmo que já tenha publicado algumas poucas coisas ao lado do cantor, Rayane escolheu nem mesmo citar o nome de Belo. "Oi, amigas, escolhi esse pretinho nada básico pra jantar com o boy. Vamos dar um toque de Ray neste look?".

Na sequência, ela ainda detalhou os itens escolhidos para a composição. "O look que escolhi foi essa sandália preta, com detalhe em dourado, igual ao que tem no vestido. Agora vamos colocar uns acessórios em dourado pra combinar. [Bolsa] escolhida pro date foi essa, e como não pode faltar, um perfuminho".

Declaração de Gracyanne Barbosa

Em conversa com o Leo Dias para o Fofocalizando (SBT), a musa fitness admitiu que o amor que sente por Belo é muito mais do que carinho pelo passado. "Eu não vou mentir, mas eu não posso falar porque ele está em outro relacionamento. Mas se você me perguntar se eu amo o Belo...", disse.

Ao ser questionada novamente se tem o desejo de reatar seu casamento, a influenciadora foi direta: "Eu quero", disparou.