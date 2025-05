Marrone, da dupla com Bruno, recebe alta após acidente em show e cirurgia

O cantor Marrone, que faz dupla com Bruno, teve alta hospitalar após precisar ser submetido a uma cirurgia por cair do palco durante um show em Goiânia no final de semana.

O que aconteceu

A informação foi dada nas redes sociais do cantor por sua irmã, Cida. "Está tudo bem, agora é só repouso. Essa semana ele vai ficar de repouso, volta a trabalhar semana que vem. E é isso, gente. Eu não tenho muito o que falar, só para falar que ele está bem e agradecer a Deus por todas as mensagens, por todo o carinho de vocês, por todo o amor."

De acordo com a assessoria do artista, Marrone fraturou a mão esquerda, o que motivou a cirurgia. Além disso, o sertanejo também sofreu um corte próximo ao supercílio e exames identificaram cinco costelas trincadas, segundo a equipe.

Dupla estava em Goiânia em show da turnê "Inevitável - A Festa". Durante a apresentação no Centro Cultura Oscar Niemeyer, Marrone se distraiu com a apresentação, não viu fim do espaço do palco e acabou caindo para susto do companheiro Bruno. "Machucou? Ele está bem?", indagou.

Minutos depois, Bruno encerrou o show para acompanhar o atendimento a Marrone, mas tranquilizou os fãs com mensagem de que artista estava "consciente". "Ele bateu a cabeça, mas ele está bem. Está consciente, não está mal. Gente, fiquem com Deus, obrigado por tudo. Que Deus abençoe todos nós. O Marrone vai ficar bem."