Marcos Oliveira, de 'A Grande Família', muda visual; veja antes e depois

Marcos Oliveira, 69, mudou o visual e colocou uma prótese de cabelo.

O que aconteceu

Intérprete de Beiçola em "A Grande Família" exibiu a mudança no visual em seu perfil no Instagram. O antes e o depois da transformação foram publicados em seus stories nesta terça-feira.

O artista realizou o procedimento para melhorar sua autoestima. Ele fez o procedimento em São Bernardo do Campo e foi acompanhado pelo amigo Rodrigo Oliver.

Marcos Oliveira não escondeu sua animação com a mudança. "Vou me transformar, vou colocar só o cabelo para acabar com essa careca. A autoestima vai melhorar para a gente poder trabalhar, se divertir. Estou muito contente", declarou na rede social.