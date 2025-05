Com sutiã de renda transparente, Maiara sensualiza em show

Maiara, 37, sensualizou ao usar um sutiã rendado em um show.

O que aconteceu

Cantora se apresentou em Saquarema, no Rio de Janeiro, no domingo e chamou a atenção com seu look. A famosa apostou em um shorts preto e um sutiã com renda e transparência.

Irmã e dupla de Maraisa exibiu a produção em seu Instagram nesta segunda-feira. "De ontem em Saquarema! Gratidão", destacou na legenda.

Maiara foi elogiada pela escolha do look. "Surreal", escreveu uma fã. "Por um segundo achei que era a Maraisa", brincou outra. "Minha Lady Gaga", comparou um terceiro.